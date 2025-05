DIRETTA JUVE STABIA CREMONESE (RISULTATO 0-0): BIANCHETTI CHIUDE SU FLORIANI MUSSOLINI

Il primo tentativo del match arriva al 12’ e porta la firma della Cremonese: Vandeputte serve in verticale De Luca, ma il suo tiro centrale e debole viene facilmente bloccato da Thiam. Al 18’ Azzi perde un pallone ingenuamente dopo un buon recupero su Floriani Mussolini, che lo anticipa e conclude verso il secondo palo; Bianchetti interviene e devia in fallo laterale. Al 24’ altra chance per la Juve Stabia: Adorante protegge bene la sfera tra due difensori e serve Piscopo, ma la conclusione è imprecisa e termina lontana dalla porta. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Juve Stabia Cremonese, dove vedere la partita

La diretta Juve Stabia Cremonese sarà giocata allo Stadio Romeo Menti, chi vorrà vedere la partita ma non sarà presente potrà appoggiarsi a Dazn in televisione oppure su tablet e computer in diretta streaming video sul sito o sull’applicazione per i piani Standard, Plus e Goal Pass.

SI COMINCIA!

Con la diretta Juve Stabia Cremonese stiamo per vivere quello che è solo il quinto incrocio ufficiale tra le due squadre, che si sono affrontate esclusivamente in Serie B con una distanza di cinque anni tra un campionato e l’altro. Per di più la Juve Stabia non è mai riuscita a battere la Cremonese: ha sempre pareggiato in trasferta, ma nelle due partite al Romeo Menti ha perso per 2-1. Nel luglio 2020, a campionato appena ripreso dopo il lockdown e dunque a porte chiuse, i grigiorossi si erano imposti a Castellammare di Stabia con la doppietta di Daniel Ciofani, in pieno recupero aveva accorciato le distanze Alessandro Rossi.

In questa stagione invece la partita in casa della Juve Stabia è stata quella di andata, nella seconda metà di ottobre: a decidere è stato Franco Vazquez, dopo che Valentin Antov e Andrea Adorante (su rigore) avevano sigillato la parità nel primo tempo. Diciamo allora che i precedenti rendono ancora più complicata la qualificazione alla finale playoff da parte delle Vespe, ma la doppia sfida è tutta da vivere e noi possiamo solo affidarci al campo per il primo round di questa sera, lasciamo parlare i protagonisti della diretta Juve Stabia Cremonese che sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Juve Stabia Cremonese, grigiorossi alla prima dei playoff

Alle 20.30 si terrà la diretta Juve Stabia Cremonese, partita valida per l’andata delle semifinali dei playoff di Serie B, i gialloblu sono la grande sorpresa della competizione visto che nella prima stagione dopo la promozione sono riusciti a qualificarsi per i playoff alla quinta posizione, ottenendo anche il fattore campo, e a passare il primo turno con una vittoria di misura 1-0 contro il Palermo.

I grigiorossi invece hanno avuto un inizio di stagione di altissimo livello per poi subire una flessione che però non gli ha impedito di posizionarsi al quarto posto e quindi poter saltare la prima partita dei playoff, iniziando direttamente dalle semifinali.

Juve Stabia Cremonese, probabili formazioni

Per la diretta Juve Stabia Cremonese scenderanno in campo gli undici migliori giocatori per ognuna delle due squadre che per i gialloblu di Guido Pagliuca ricalcheranno il 3-4-1-2 della prima partita dei playoff con Thiam tra i pali, Ruggero, Peda e Bellich, Rocchetti, Pierobon, Mosti e Andreoni, Piscopo, Adorante e Candellone. Giovanni Stroppa invece per cercare la vittoria si affiderà a Fulignati in porta, Folino, Ravanelli e Bianchetti come 3 difensori, Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte e Azzi i 5 centrocampisti, 1 trequartista Johnsen e 1 attaccante De Luca.

Diretta Juve Stabia Cremonese, quote e pronostico finale

Per chi è interessato alle scommesse ecco le quote della diretta Juve Stabia Cremonese, i grigiorossi partono come favoriti secondo bet365 e infatti la loro vittoria è il valore più basso pari a 2.20, la vittoria dei gialloblu e il pareggio sono poi fissati con numeri uguali e infatti entrambi saranno pagati 3.30. La squadra lombarda ha come punto a suo favore la posizione più alta in classifica e le settimane di riposo che ha potuto avere rispetto ai loro avversari che però arrivano alla sfida carichi dalla vittoria e dal passaggio del turno oltre che gasati dal supporto del pubblico casalingo.