Diretta Juve Stabia Entella/ Streaming video Rai: vespe cercano riscatto (Serie B)

Juve Stabia Entella, in diretta dallo stadio Romeo Menti di Napoli è la partita in programma oggi, venerdì 10 luglio 2010: fischio d’inizio previsto alle ore 18.45. E’ dunque con la diretta Juve Stabia Entella che comincia oggi la 33^ giornata di Serie B e davvero non vediamo l’ora oggi di vivere al massimo questa sfida in terra campana. In campo infatti scenderanno due formazioni in cerca di riscatto, a cui serve subito tornare a vincere dopo alcuni risultati negativi continuare a lottare per i propri obbiettivi. Che pure risultano ben diversi. Le vespe infatti, dopo ben 4 KO di fila (di cui l’ultimo rimediato con la Salernitana), stazionano alla 17^ posizione ma non disperano di scampare i play out e di ottenere presto la salvezza, sempre che Caserta riesca a trovare il modo di sbloccare i suoi. Di contro la Virtus di Boscaglia invece punta a un facile successo in trasferta per riprendere il discorso play off: l’Entella infatti è solo alla 11^ piazza, ma non deve recuperare poi ancora troppi punti per accedere al tabellone finale del campionato di Serie B. La diretta tra Juve Stabia e Entella dunque si annuncia bollente: che accadrà tra le mura del Menti, drammaticamente privo ancora di tifosi?.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Entella sarà disponibile innanzitutto su Rai Sport, essendo questa la partita selezionata per essere trasmessa in chiaro oggi in Serie B, ma anche sul canale DAZN 1, il numero 209 della piattaforma Sky per gli abbonati che abbiano attivato questa possibilità. Raddoppia dunque anche la diretta streaming video, gratuita per tutti tramite sito oppure applicazione di Rai Play o riservata a tutti gli abbonati DAZN, per il secondo anno consecutivo casa della Serie B, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA ENTELLA

In vista della diretta tra Juve Stabia e Entella, Caserta dovrà fare molta attenzione a disegnare le probabili formazioni delle vespe, tenuto conto sia la forte necessità di fare punti oggi, come pure dell’assenza annunciata di Calo, fermato dal giudice sportivo. Pure senza il il suo miglior assist man in mediana, ecco che il tecnico dei gialloblu non rinuncerà al classico 4-3-1-2, dove tra i pali stazionerà al solito Provedel. Pronti allora in difesa dal primo minuto Vitiello, Troest, Allievi e Elia, mentre nella mediana dovrebbero venir preferiti dal primo minuto Mallamo e Calvano, con Addae. Pochi dubbi anche in attacco: qui le vespe si affideranno a Cisse e Forte, con Canotto adibito sulla trequarti (anche se Izvo scalpita dalla panchina). Sarà il 4-3-3 il modulo di riferimento di Boscaglia per la sua Entella, dove certo non mancherà tra i pali Borra, titolare da che il campionato cadetto è ripartito. Di fronte in difesa pire si collocheranno dal primo minuto Sala e De Col in corsia, con la coppia Chiosa-Pellizzier al centro: al centro ecco invece titolari Toscano e Paolucci, con Mazzitelli, fresco di gol contro il Chievo. Maglie già consegnate anche in attacco tra i liguri, con Schenetti prima punta e Morra e Rodriguez ai lati del bomber con il 34 sulla maglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Visto gli ultimi deludenti risultati che hanno rimediato i due club, stilare un pronostico netto per la diretta tra Juve Stabia ed Entella non è cosa facile: pure il portale di scommesse snai non ha dubbi che siano le vespe le favorite. Considerando le quote per l’1×2 vediamo che il successo dei campani vale 2.30, contro il più elevato 3.10 dato alla vittoria dei liguri: il pareggio è stato invece quotato a 3.25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA