Diretta/ Juve Stabia Foggia (Serie C) streaming video tv: per blindare i play off

DIRETTA JUVE STABIA FOGGIA: PUNTI IMPORTANTI PER I PLAY OFF

Juve Stabia Foggia, in diretta domenica 25 aprile 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Dopo una serie di 6 vittorie consecutive che aveva permesso alle Vespe di agganciare il quinto posto in classifica e blindare definitivamente la qualificazione ai play off, per i campani la serie positiva si è spezzata nel recupero disputato mercoledì scorso contro il Catanzaro e perso di misura in casa.

DIRETTA/ Como Alessandria (risultato 1-0) video streaming tv: rete di Gabrielloni!

La Juve Stabia divide dunque ancora col Catania la quinta piazza a quota 55 punti, e al settimo posto alle spalle di questo duo c’è proprio il Foggia, che sempre mercoledì scorso ha battuto il Monopoli nel suo recupero riscattando così l’inaspettato passo falso interno contro la Paganese. Guadagnandosi i play off i Satanelli hanno messo la firma su un campionato lusinghiero ma vogliono ora divertirsi in questo finale di stagione, facendo magari lo sgambetto a squadre più blasonate e rappresentando la mina vagante nella corsa alla Serie B.

DIRETTA/ Lucchese Lecco (risultato 0-0) video streaming tv: che brivido per Pozzer!

DIRETTA JUVE STABIA FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Foggia non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

Diretta/ Pro Vercelli Piacenza (risultato 0-0) streaming tv: in campo, si comincia!

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA FOGGIA

Le probabili formazioni della sfida tra Juve Stabia e Foggia presso lo stadio Romeo Menti. I padroni di casa allenati da Pasquale Padalino scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Farroni; Mulè, Troest, Elizalde; Garattoni, Vallocchia, Berardocco, Caldore; Fantacci, Marotta, Orlando. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marco Marchionni con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Vitale, Rocca, Garofalo, Di Jenno; Curcio, Dell’Agnello.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Juve Stabia Foggia, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite per questa partita di Serie C. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.90 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.25 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 4.00 volte quanto avrete deciso di puntare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA