DIRETTA JUVE STABIA FOGGIA/ Video streaming tv: sono 27 i precedenti del match (Serie C, 13 novembre 2023)

DIRETTA JUVE STABIA FOGGIA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Juve Stabia e Foggia presenta due squadre che si sono ritrovate l’una contro l’altra in ben 27 circostanze prima di quest’oggi. L’ago della bilancia pende dalle parti dei pugliesi che hanno ottenuto ben 12 successi contro gli avversari. Il secondo risultato più frequente è quello di pareggio, capitato in 9 occasioni. Le restanti sei partite sono stati invece vinte dalle Vespe. La prima volta che le due squadre si sono trovate in una contro l’altra è stato nel 1998 quando si accontentarono di un pareggio in campionato.

Gara di ritorno dello stesso campionato che invece fu vinta dal Foggia con il risultato di 3-1. Tra le sfide da segnalare sicuramente quella vinta dal Foggia il 15 Febbraio del 2009 con il risultato di 2-3, ad andare in rete Tommaso Colombaretti in due occasioni. Sempre nella stessa partita doppietta anche per Marco Capparella. La vittoria più importante della Juve Stabia risulta essere quella del 31 gennaio 2022 ottenuta grazie alla doppietta di Matteo Stoppa, l’attuale calciatore del Catanzaro. (Marco Genduso)

DIRETTA JUVE STABIA FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Foggia sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Juve Stabia Foggia in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

JUVE STABIA FOGGIA: BIG MATCH AL MENTI!

Juve Stabia Foggia, in diretta dallo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.45 di stasera, lunedì 13 novembre 2023, perché sarà un intrigante posticipo della tredicesima giornata del girone C di Serie C. Le aspettative sono alte verso la diretta di Juve Stabia Foggia, sia perché si tratta di un match blasonato fra due piazze di spicco, sia per le motivazioni di classifica, dal momento che la Juve Stabia con 27 punti è la capolista dopo le precedenti dodici giornate, pure in forma grazie alle ultime due vittorie consecutive, tra cui nello scorso turno sul campo del Taranto.

Per gli ospiti del Foggia la posizione in classifica è più delicata, con 17 punti è comunque una squadra in piena lotta per la zona playoff ma preoccupa il fatto che i pugliesi non vincano da quattro partite, con due sconfitte e altrettanti pareggi, tra i quali quello casalingo contro il Sorrento di settimana scorsa. Insomma, le Vespe sulla carta dovrebbero essere favoriti, ma per il Foggia potrebbe essere la grande occasione per dare la svolta all’intera stagione: siamo davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà stasera la diretta di Juve Stabia Foggia…

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA FOGGIA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Juve Stabia Foggia. Mister Guido Pagliuca potrebbe schierare la sua Juve Stabia secondo il modulo 4-3-2-1 e questi possibili undici titolari: Thiam in porta; davanti a lui, la difesa a quattro formata da Baldi, Bachini, Bellich e Andreoni; a centrocampo il terzetto formato da Buglio, Leone e Romeo; infine il reparto offensivo della Juve Stabia, con Piovanello e Piscopo sulla trequarti a supporto del centravanti Candellone.

Simile modulo 4-3-1-2 per gli ospiti del Foggia, che ipotizziamo in campo con questi possibili undici calciatori titolari: il portiere Nobile; i quattro difensori Garattoni, Salines, Carillo e Rizzo; a centrocampo disegniamo invece un terzetto con Martini, Vacca e Di Noia; il trequartista può essere Schenetti, alle spalle della coppia di attaccanti del Foggia, formata magari da Embalo e Tonin.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Juve Stabia Foggia in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,30, mentre un colpaccio del Foggia varrebbe 2,80 volte la posta in palio sul segno 2. L’ipotesi più remunerativa tuttavia è gol pareggio, perché il segno X raggiunge quota 3,10.

