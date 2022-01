DIRETTA/ Juve Stabia Foggia video streaming tv: equilibrio nei precedenti al Menti

DIRETTA JUVE STABIA FOGGIA: I TESTA A TESTA

C’è molto da dire se si vanno ad analizzare i precedenti della diretta di Juve Stabia Foggia. Al Romeo Menti le due squadre si sono affrontate in altre otto occasioni prima di oggi. Il bilancio è in grande equilibrio con tre vittorie a testa e due pareggi. L’ultimo precedente è un incredibile 3-0 del 25 aprile scorso. La gara era stata sbloccata al minuto 15 da Bonelli. Nella ripresa siglava una doppietta Marotta autore di una grandissima prestazione. I diavoli rossoneri non vincono a Castellammare di Stabia dal maggio 2016. Gli ospiti erano avanti di tre reti già dopo mezz’ora grazie a una doppietta di Iemmello e una rete in mezzo di Chiricò.

Diretta/ Foggia Latina (risultato finale 1-3): inutile il rigore di Curcio!

Nella ripresa le vespe segnavano la rete della bandiera grazie a Diop quando l’orologio diceva minuto 69. L’ultimo pareggio è invece un nervosissimo 2-2 del novembre 2014. Gli ospiti rimanevano in inferiorità numerica per un rosso a Narciso al minuto 18. La gara veniva sbloccata al minuto 37 da Ripa. La ribaltavano gli ospiti nella ripresa con Iemmello e Cavallaro. Nel finale trovava la via del pareggio Di Carmine.

Diretta/ Campobasso Juve Stabia (risultato finale 0-0): reti bianche al Romagnoli

DIRETTA JUVE STABIA FOGGIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Foggia sarà offerta in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, essendo questo il posticipo televisivo del lunedì. Di conseguenza raddoppia anche la possibilità della diretta streaming video, che sarà fornita per tutti da Rai Play oltre che su pagamento da Eleven Sports, casa della Serie C. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

JUVE STABIA FOGGIA: ZEMAN PROVA A INVERTIRE IL PRONOSTICO

Juve Stabia Foggia, in diretta lunedì 31 gennaio 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie C. Nuovo inizio per i Satanelli dopo una settimana burrascosa: il momentaneo allontanamento del DS Pavone sembrava preludere a un addio di Zeman, dopo la sconfitta interna contro il Latina. E’ arrivato invece un nuovo accordo col prolungamento del contratto fino a giungo 2023 sia di Pavone sia di Zeman, col ciclo rossonero del tecnico boemo che proseguirà dunque in questa trasferta.

Diretta/ Juve Stabia Fidelis Andria (risultato finale 1-1): nulla di fatto

La Juve Stabia ha pareggiato 0-0 a Campobasso nel primo match del 2022, secondo pareggio consecutivo in campionato per le Vespe che continuano a stazionare in classifica alle spalle della zona play off, a -2 dal decimo posto.

Nel match d’andata allo stadio Zaccheria le due squadre hanno pareggiato col punteggio di 1-1, al vantaggio delle Vespe di Panico ha risposto il Foggia con un gol di Nicoletti nel secondo tempo. Il 25 aprile 2021 la Juve Stabia ha vinto 3-0 l’ultimo precedente casalingo in campionato contro i pugliesi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Foggia, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Per la Juve Stabia, Stefano Sottili schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Russo; Donati, Caldore, Troest, Dell’Orfanello; Altobelli, Davì; Guarracino, Stoppa, Schiavi; Eusepi. Risponderà il Foggia allenato da Zdenek Zeman con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Alastra; Rocca, Girasole, Di Pasquale, Nicoletti; Garofalo, Di Paolantonio, Rizzo Pinna; Tuzzo, Ferrante, Turchetta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juve Stabia Foggia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juve Stabia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.



© RIPRODUZIONE RISERVATA