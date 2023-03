Diretta/ Juve Stabia Giugliano streaming video tv: derby campano (Serie C)

DIRETTA JUVE STABIA GIUGLIANO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Juve Stabia Giugliano, in diretta domenica 12 marzo 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato di Serie C. Derby campano con la Juve Stabia reduce dalla doppia rimonta in casa del Pescara, le Vespe dopo 2 sconfitte consecutive sono tornate a fare punti pur allungando a 6 la striscia di partite senza vittoria in campionato, restando none in zona play off.

A una lunghezza di distanza al decimo posto del girone C c’è il Giugliano, sceso sensibilmente in classifica e che con lo 0-0 contro il Taranto ha messo in fila il terzo pareggio consecutivo, con i Tigrotti comunque protagonisti di una buona stagione da neopromossi. All’andata Juve Stabia corsara con una vittoria di misura in casa del Giugliano, sul campo delle Vespe le due squadre non si affrontano in campionato dal 3 ottobre 2004, 3-2 per la Juve Stabia il risultato finale in quell’occasione.

JUVE STABIA GIUGLIANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Giugliano non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma ci sarà comunque la possibilità di seguire su Sky nel contenitore Diretta Gol aggiornamenti e gol in diretta) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Juve Stabia Giugliano sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA GIUGLIANO

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Giugliano, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Per la Juve Stabia, Sandro Pochesci schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Barosi; Maggioni, Cinaglia, Caldore; Scaccabarozzi, Berardocco, Altobelli, Ricci; Silipo; Pandolfi, Zigoni. Risponderà il Giugliano allenato da Raffaele Di Napoli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sassi; Biasiol, Scognamiglio, Poziello; Iglio, Felippe Martello, Eyango, Di Dio, Oyewale; Salvemini, Sorrentino.

JUVE STABIA GIUGLIANO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gelbison Pescara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Juve Stabia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Giugliano, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.80.











