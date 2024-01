DIRETTA/ Juve Stabia Giugliano (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (21 gennaio 2024)

DIRETTA JUVE STABIA GIUGLIANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Juve Stabia Giugliano si preannuncia come una sfida interessante tra due squadre che hanno obiettivi diversi in Serie C, Girone C. La Juve Stabia, seconda in classifica con 37 punti, vuole continuare la sua striscia positiva e avvicinarsi alla capolista Ternana. Il Giugliano, invece, è penultimo con 13 punti e cerca disperatamente di uscire dalla zona retrocessione. La partita potrebbe essere decisa nei minuti finali, visto che entrambe le squadre hanno una tendenza a segnare nel secondo tempo. Sapevate che la Juve Stabia realizza il 21% dei suoi gol fra i minuti 61-75? Sapevate che il Giugliano realizza il 28% dei suoi gol fra i minuti 76-90? Questo significa che nessuna delle due formazioni può abbassare la guardia fino al fischio finale.

La Juve Stabia ha dimostrato di essere una squadra solida e competitiva, che non perde da sei incontri e che non ha perso in nessuno degli ultimi 14 incontri. Inoltre, ha una delle migliori difese del girone, con solo 13 reti subite in 18 partite. Il Giugliano, al contrario, ha una delle peggiori difese, con 29 reti subite, e ha vinto solo due volte in tutto il campionato. Tuttavia, la Juve Stabia non deve sottovalutare il Giugliano, che ha mostrato qualche segnale di ripresa nelle ultime giornate. La squadra di mister De Rosa ha pareggiato contro il Catania e ha battuto il Catanzaro, due avversari di alto livello. Inoltre, la Juve Stabia non ha segnato in due delle 10 partite casalinghe di Serie C, Girone C in questa stagione, mentre il Giugliano non ha segnato in quattro delle 10 trasferte. (agg. Gianmarco Mannara)

JUVE STABIA GIUGLIANO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Juve Stabia Giugliano sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Juve Stabia Giugliano sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

JUVE STABIA GIUGLIANO, LA CAPOLISTA OSPITA LE TIGRI

La diretta Juve Stabia Giugliano, in programma domenica 21 gennaio alle ore 20:45, racconta della 22esima giornata di Serie C Girone C. I gialloblu primi in classifica sono reduci da un doppio pareggio per 2-2, prima con il Monterosi Tuscia in casa e poi in trasferta contro l’Avellino. L’ultimo successo è con il Picerno il 22 dicembre 2023.

Il Giugliano invece ha rialzato di recente la testa dopo un tris di sconfitte. La partita più recente ha visto i campani vincere 4-1 con il Foggia, a margine di un terzetto di gare molto negativo, come detto: 3-1 dalla Casertana, 1-0 contr l’Audace Cerignola e il 2-0 subito dal Sorrento in trasferta. I punti raccolti fin qui dal Giugliano sono 28.

JUVE STABIA GIUGLIANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Giugliano vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Ngagne, difesa a quattro formata da Baldi, Bachini, Bellich e Miganelli. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Buglio, Leone e Romeo mentre in attacco Piovanello, Candellone e Piscopo.

Il Giugliano replica con il medesimo modulo. Tra i pali Russo, retroguardia composta da Menna, Berman, Caldore e Yabre. A centrocampo ci saranno De Rosa e Gladestony mezzali con Berardocco regista. Infine, il trio offensivo con Oviszach, Ciuferri e De Sena.

JUVE STABIA GIUGLIANO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Juve Stabia Giugliano danno favorita la squadra di casa a 1.53. Secondo bet365, la X del pareggio è offerta a 3.85 mentre il 2 fisso a 5.95.

L’Over 2.5 è quotato 2 contro l’1.72 dell’Under. Infine, andiamo a vedere il Gol a 2.05 e il No Gol, vale a dire una o nessuna squadra a segno, a 1.65.

