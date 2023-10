DIRETTA/ Juve Stabia Latina (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 29 ottobre 2023)

DIRETTA JUVE STABIA LATINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tutto è pronto, la diretta di Juve Stabia Latina inizia, ma ci resta ancora qualche minuto per analizzare il rendimento di campani e laziali nella prima parte del girone C del campionato di Serie C. La Juve Stabia è la splendida capolista con già 21 punti in classifica, frutto di sei vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta; logicamente, per le Vespe è più che positiva anche la differenza reti (+8), perché la Juve Stabia finora in campionato ha segnato 13 gol e ne ha incassati solamente cinque.

La risposta del Latina è comunque di buonissimo livello grazie a cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte che hanno portato 18 punti in classifica ai nerazzurri laziali, che vantano a loro volta un +4 nel dato della differenza reti, perché il Latina ha segnato 16 gol e ne ha invece incassati 12 in campionato. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, per quanto significativi: la parola infatti deve passare al campo, perché la diretta di Juve Stabia Latina comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

JUVE STABIA LATINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Juve Stabia Latina sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Juve Stabia Latina sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

JUVE STABIA LATINA, LAZIALI A CASTELLAMARE

La diretta Juve Stabia Latina, in programma domenica 29 ottobre alle ore 18:30, vede affrontarsi due squadre che occupano i piani alti di questo Girone C. Le Vespe sono cadute a sorpresa sul campo della Casertana per 2-1 per quella che è stata la prima sconfitta stagionale. La Juve Stabia ha infatti sempre vinto o pareggiato in questa prima parte di stagione tant’è che sono la capolista del Girone C a 21 punti.

Il Latina ha lasciato qualche punto in più per strada, come capitato a fine ottobre nel 2-0 inflitto dall’Audace Cerignola. C’è da dire però che nelle ultime cinque gare sono arrivate ben tre vittorie ovvero l’1-0 con la Casertana, il 3-2 pirotecnico contro il Monopoli e il più recente 1-0 inflitto al Virtus Francavilla. Fin qui la classifica del Latina recita quarto posto con 18 punti.

JUVE STABIA LATINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Latina vedono la squadra di casa schierarsi col 4-3-3. Tra i pali Ngagne, retroguardia a quattro composta da Baldi, Bachini, Bellich e Mignanelli. Nella zona nevralgica del campo giocheranno Buglio, Leone e Garbo mentre in attacco Erradi, Candellone e Piscopo.

Il Latina invece opterà per un 3-5-2. Cardinali in porta, terzetto arretrato Cortinovis-Rocchi-De Santis. Esterni larghi Paganini e Crecco con Di Livio e Riccardi mezzali con Cittadino in regia. Punte Fella e Fabrizi.

JUVE STABIA LATINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dalle scommesse di Juve Stabia Latina danno per favorita la squadra di casa a 2.15. Secondo sisal, il segno X è dato a 3.20, leggermente inferiore ai 3.25 del 2 fisso.

L’Over 2.5 è offerto a 2.30, quota più alta dell’1.48 relativo all’Under. Meno ampio il distacco tra Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.60.

