Diretta Juve Stabia Latina/ Streaming video tv: spareggio per i playoff! (Serie C)

DIRETTA JUVE STABIA LATINA: INCROCIO INTRIGANTE!

Juve Stabia Latina è in diretta dallo stadio Romeo Menti di Castellammare, alle ore 17:30 di domenica 6 febbraio: valida per la 25^ giornata di Serie C 2021-2022, rappresenta un incrocio che ha il sapore di playoff nella classifica del girone C. Le Vespe stanno forse facendo peggio di quanto si potesse ipotizzare all’inizio della stagione, ma certamente in casa sono temibili: nell’ultima partita giocata qui hanno rifilato tre gol al Foggia e si sono rialzati da una situazione non eccezionale, potendo comunque sfruttare la breve distanza del decimo posto per timbrare quello che viene considerato un obiettivo minimo.

Il Latina, riammesso in Serie C a completamento degli organici, puntava a una tranquilla salvezza e inizialmente ha fatto parecchia fatica a trovare il passo giusto, poi però ha saputo alzare la testa e con la vittoria sul campo della Paganese è entrata ufficialmente in zona playoff. Ora chiaramente proverà a restarci, senza pressioni e sapendo che la permanenza in Serie C potrebbe essere molto vicina; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Juve Stabia Latina, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche considerazione circa le scelte degli allenatori, leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA JUVE STABIA LATINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Latina non è una di quelle che per questa giornata di Serie C saranno trasmesse sulla televisione satellitare. L’alternativa per il campionato di terza divisione, come ben sappiamo, è rappresentata da Eleven Sports: questo sito si occupa da anni di mandare in onda tutte le gare di questa categoria (compresa la Coppa Italia) e sarà dunque una visione in diretta streaming video, potendo abbonarsi al servizio per la stagione sportiva oppure decidendo di acquistare di volta in volta la singola partita.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA LATINA

Sarà un 4-2-3-1 quello di Stefano Sottili per Juve Stabia Latina: Dini in porta, Troest e Caldore davanti a lui con due terzini che dovrebbero essere Francesco Donati e Dell’Orfanello, poi una coppia di mediani con Altobelli e Scaccabarozzi insidiati da Erradi che potrebbe avere un posto da titolare. Sulla trequarti ci prova Nicolas Schiavi, ma in questo momento è dura togliere il posto a Stoppa; Ceccarelli e Bentivegna sono favoriti su Guarracino per le corsie esterne, il veterano Evacuo è in competizione con Eusepi che parte comunque in vantaggio per la maglia.

Il Latina di Daniele Di Donato si presenta in campo con un 3-5-2- nel quale Eros De Santis, Celli e Giorgini proteggono il portiere Cardinali; Alessandro Rossi e Sarzi Puttini potrebbero dare fiato a chi ha giocato mercoledì sulle corsie esterne (Ercolano e Carissoni), mentre in mezzo al campo Amadio sarà supportato come sempre da Lorenzo Di Livio e Tessiore, sempre favoriti per le posizioni di interni. Davanti invece si va con Carletti e Adama Sané, ma naturalmente sperano nel posto Jefferson e Rosseti.



