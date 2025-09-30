Diretta Juve Stabia Mantova streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la sesta giornata di Serie B.

DIRETTA JUVE STABIA MANTOVA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, mancano pochissimi giri di orologio per la diretta di Juve Stabia Mantova, una sfida che promette spettacolo e che siamo molto contenti di poter commentare ma abbiamo ancora qualche giro di orologio per vedere chi tra queste due formazioni può avere la meglio da un punto di vista prettamente statistico. Perciò lavagna alla mano vediamo un po’ di dati. Le Vespe hanno un rendimento offensivo più basso, con xG medio di 1.05, quattro tiri nello specchio e una percentuale realizzativa del 12%. Il Mantova, invece, mostra una media xG di 1.35, sei tiri nello specchio e una precisione del 16%.

Sul piano atletico, però, la Juve Stabia spicca con 113 km percorsi in media a gara, contro i 108 dei lombardi: intensità e pressing che spesso compensano il divario tecnico. Anche nei piazzati i campani restano in scia (quattro corner di media, contro i cinque del Mantova). Uno scontro che mette a confronto corsa e grinta dei padroni di casa con la qualità e il cinismo degli ospiti. Adesso via al commento live della diretta di Juve Stabia Mantova, il fischio di inizio sta per cominciare e noi non vogliamo perderlo con il nostro commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

JUVE STABIA MANTOVA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non c’è una diretta Juve Stabia Mantova, sappiamo bene però che le partite di Serie B sono garantite in diretta streaming video sia da DAZN che da LaBChannel.

JUVE STABIA MANTOVA: SERVE LA VITTORIA!

Con la diretta Juve Stabia Mantova stiamo per andare a vivere una partita molto delicata: alle ore 20:30 di martedì 30 settembre si gioca per la sesta giornata della Serie B 2025-2026, un turno infrasettimanale nel quale entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per risalire la corrente della classifica.

A dire il vero la Juve Stabia è ancora imbattuta, ma ha vinto una sola partita: colpo esterno a La Spezia, per il resto quattro pareggi e dunque abbiamo sicuramente una solidità di fondo che però per il momento non garantisce alle Vespe di essere realmente in corsa per un posto ai playoff, che resta comunque alla portata.

Il Mantova invece è in crisi: demolito a domicilio dal Frosinone, ha perso la sua terza partita consecutiva ma le sconfitte in campionato sono quattro, solo il colpo contro il Pescara evita ai virgiliani di affondare ma è fin troppo evidente che il vento debba cambiare abbastanza in fretta.

La società starebbe già valutando profili come Pierpaolo Bisoli e Attilio Tesser ma per il momento prosegue con Davide Possanzini, ma la diretta Juve Stabia Mantova potrebbe rappresentare l’ultima spiaggia per l’allenatore e allora sarà ancora più interessante scoprire come andranno le cose sul terreno di gioco.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA MANTOVA

Non inizia bene la diretta Juve Stabia Mantova per Ignazio Abate, che deve rinunciare agli squalificati Cacciamani e Maistro: in attacco può arrivare l’occasione per Burnete ma Candellone sembra favorito, a sinistra invece è possibile che ci sia uno tra Carissoni e Baldi ma magari anche De Pieri. Gabrielloni può andare per la conferma davanti, in mezzo invece ecco Giuseppe Leone e Omar Correia con Pierobon, in ballottaggio anche Nicola Mosti, Piscopo e Duca; difesa con Ruggero, Bellich e uno tra Varnier e Giorgini che proteggono il portiere Confente.

Sicuramente Possanzini pensa di cambiare qualcosa al Menti, tenendo in campo gli unici che gli hanno garantito i gol (Leonardo Mancuso e Fiori) e magari aggiungendo Tommaso Marras e Nicholas Bonfanti spostando Mancuso sulla trequarti, con un centrocampo di copertura nel quale si può giocare il posto Wieser più di Flavio Paoletti, senza dimenticarsi di Majer. Spostandoci invece in difesa, Maggioni e Cristiano Bani possono agire sulle corsie laterali; spazio a una coppia centrale formata da Valerio Mantovani e Cella, in porta come sempre dovrebbe andare Marco Festa.

QUOTE E PRONOSTICO JUVE STABIA MANTOVA

Diamo anche un rapido sguardo alle quote che la Snai ha fornito per la diretta Juve Stabia Mantova: abbiamo il segno 1 per la vittoria della squadra campana che vi consentirebbe un guadagno pari a 1,85 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo dei virgiliani porta in dote una somma equivalente a 4,25 volte la vostra giocata e infine il segno X per il pareggio ha una quota che con questo bookmaker è pari a 3,40 volte la posta in palio.