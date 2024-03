DIRETTA/ Juve Stabia Messina video streaming tv: Vespe davanti nei precedenti! (Serie C, 30 marzo 2024)

DIRETTA JUVE STABIA MESSINA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Juve Stabia Messina evidenzia due squadre che all’interno della propria storia si sono ritrovate contro tra il 2021 e il 2023 5 volte. L’ago della bilancia pende dalle parti della squadra campana con ben quattro successi su 5 sfide. Una curiosa statistica vede che in queste 5 partite nessuna volta entrambe le squadre sono andate in rete. La prima sfida che vi raccontiamo è quella giocata il 24 ottobre 2021, decisa dal gol dell’attuale calciatore del Catanzaro Stoppa.

Video/ Sorrento Juve Stabia (1-2) gol e highlights: Meli e Mosti decidono il derby (23 marzo 2024)

La seconda partita è quella del Marzo 2022, ancora una volta decisa da una sola rete per i campani con l’esultanza di Schiavi. Successo questa volta netto dei campani l’undici dicembre 2022 con il risultato di 3-0. A siglare i gol Maggioni, Silipo e Ricci. Vittoria dei siciliani il 16 Aprile 2023, per la trentasettesima giornata del campionato di serie C. Decisivo il gol minuto 51 da parte di Ferrini. L’ultima partita giocata tra le due formazioni risulta essere quella del turno di andata con successo di misura dei campani grazie alla rete di Bellich. (Marco Genduso)

Diretta/ Sorrento Juve Stabia (risultato finale 1-2): la capolista vince il derby (Serie C, 23 marzo 2024)

JUVE STABIA MESSINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Juve Stabia Messina sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Juve Stabia Messina e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Juve Stabia Messina, in diretta sabato 30 marzo 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C. La Juve Stabia guida attualmente la classifica del Girone C di Serie C, con 70 punti ottenuti dopo trentatré giornate. La vittoria nel recente derby campano contro il Sorrento (1-2), combinata con la sconfitta del Benevento, ha consentito alla squadra di mister Pagliuca di allungare nuovamente a +9 sulla più immediata inseguitrice. Con questo margine di vantaggio, le “Vespe” si trovano in una posizione più rilassata in vista della promozione e una vittoria in questo match casalingo contro il Messina potrebbe consolidare ulteriormente la loro leadership, specialmente considerando gli scontri diretti delle altre contendenti che potrebbero far perdere loro ulteriori punti.

Diretta/ Messina Foggia (risultato finale 0-3): Millico cala il tris (Serie C, 23 marzo 2024)

Il Messina si trova attualmente al tredicesimo posto nella classifica del Girone C di Serie C, con 41 punti conquistati dopo trentatré giornate. La squadra guidata da mister Modica è riuscita a stabilizzarsi nel gruppo delle squadre salve, evitando così i playout, ma ha perso terreno nella corsa ai playoff a causa dei risultati negativi delle ultime partite. Dopo la pesante sconfitta per 0-3 contro il Foggia, ora decimo in classifica, i siciliani hanno raccolto solo 5 punti nelle ultime cinque giornate di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA MESSINA

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Messina, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Per la Juve Stabia, Guido Pagliuca schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Thiam; Andreoni, Bellich, Bachini, Mignanelli; Romeo, Leone, Buglio; Mosti, Adorante, Candellone. Risponderà il Messina allenato da Giacomo Modica con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: E. Fumagalli; Lia, Polito, Dumbravanu, Ortisi; Franco, Firenze; Rosafio, Emmausso, Zunno; Luciani.

JUVE STABIA MESSINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juve Stabia Messina ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Juve Stabia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Messina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.75.













© RIPRODUZIONE RISERVATA