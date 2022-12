Diretta/ Juve Stabia Messina, streaming video tv: punti pesantissimi (Serie C)

DIRETTA JUVE STABIA MESSINA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Juve Stabia Messina, in diretta domenica 11 dicembre 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valida per la 18^ giornata del campionato di Serie C. Gara fondamentale tra due squadre con obiettivi diversi e reduci da momenti diametralmente opposti.

La Juve Stabia è quinta in classifica con 26 punti, frutto di sette vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. Le Vespe sono reduci da un buon filotto, nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 0-1 contro la Fidelis Andria. Il Messina, invece, è ultimo a quota11 punti, raccolti con tre vittorie, due pareggi e dodici sconfitte. Siciliani reduci da tre ko di fila, l’ultimo per 0-1 contro il Picerno.

JUVE STABIA MESSINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Messina non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Juve Stabia Messina sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA MESSINA

Qualche nodo da sciogliere per i due allenatori, è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Messina. Partiamo dalle Vespe, messe in campo con il consueto 4-3-3: Barosi, Mignanelli, Caldore, Altobelli, Maggioni, Gerbo, Scaccabarozzi, Berardocco, Pandolfi, Santos, Guarracino. Passiamo adesso alla compagine siciliana, che opta per il 3-4-3: Lewandowski, Berto, Trasciani, Ferrini, Fiorani, Marino, Fofana, Versienti, Zuppel, Curiale, Catania.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Juve Stabia favorita sul Messina secondo i principali bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse del match grazie a Goldbet: la vittoria della Juve Stabia è a 1,92, il pareggio è a 3,15, mentre il successo del Messina paga 3,95 volte la posta. Secondo gli esperti però non ci sarà alcuna giostra del gol: Under 2,5 basso a 1,51, mentre l’Over 2,5 è a 2,35. Più equilibrato il discorso Gol-No Gol, rispettivamente a 2,05 e 1,67.

