DIRETTA JUVE STABIA MODENA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Juve Stabia Modena? Cerchiamo di capirlo in attesa che i giocatori in campo finiscano il loro riscaldamento. Il nostro obiettivo come di consueto è capire chi tra le due può contendersi la vittoria alla fine dei novanta minuti, ma anche capire i vari trend che si vedranno nel rettangolo verde. Partiamo dai padroni di casa, squadra molto dedita alla corsa come mostra il dato sui 7,8 km percorsi in media ogni giornata, il problema è che molto spesso subiscono gol in contropiede come mostra la percentuale del 18% da inizio stagione.

Il Modena invece, dal canto suo può contare su una difesa che nelle ultime tre partite subisce solo 1,1 reti ogni novanta minuti. Quasi mezzo gol in meno rispetto alle medie stagionali. Questo perché abbiamo a che fare anche in attacco con delle medie leggermente più alte, il che permette agli ospiti di portare almeno un punto ogni weekend. I maggiori bookmakers mettono il segno gol al 34%, andrà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Juve Stabia Modena, il fischio di inizio si avvicina con il commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Juve Stabia Modena in streaming video, come seguire la partita

La diretta Juve Stabia Modena è visibile sui canali Dazn o Dazn1 e anche in diretta streaming video attraverso i piani Standard, Plus o Goal Pass.

Squadra di casa sorpresa della stagione

La diretta Juve Stabia Modena andrà in scena allo Stadio Romeo Menti per la trentesima giornata di Serie B e vedrà sfidarsi due ottime squadre che stanno disputando un buon percorso nella competizione seppur con qualche alto e basso e ora stanno lottando per un posto nei playoff promozione, i padroni di casa sono una delle sorprese dell’anno visto che dopo la promozione dalla Serie C della scorsa stagione ora sono solidi in zona playoff al settimo posto con 40 punti, arrivano alla partita dopo il pareggio 1-1 in casa del Mantova.

Gli ospiti invece sono fuori dai posti validi per i playoff ma non di molto e sognano ancora di riuscire a rientrarci per provare a ottenere la promozione, ora sono decimi con 35 punti ma si presentano alla sfida dopo la sconfitta 1-0 con la Salernitana.

Formazioni Juve Stabia Modena, probabili protagonisti della sfida

Per la diretta Juve Stabia Modena delle 15.00 i padroni di casa saranno schierati dal tecnico Guido Pagliuca con il 3-4-1-2 con Thiam tra i pali, Ruggero, Peda e Bellich i tre difensori centrali, Floriani Mussolini e Fortini gli esterni con Pierobon e Leone a completare il centrocampo, Mosti trequartista alle spalle di Piscopo e Candellona coppia d’attacco.

Gli ospiti invece potrebbero rispondere con un 3-4-2-1 del mister Paolo Mandelli con Gagno in porta, Dellavalle, Zaro e Vulikic la linea difensiva, Magnino e Cotali sulle fasce, Germi e Santoro in mezzo al campo, Pedro Mendes unica punta supportato da Palumbo e Caso.

Juve Stabia Modena, quote e possibile esito finale

La diretta Juve Stabia Modena è una sfida difficile da pronosticare, sulla carta le due squadre sembrano equivalersi tanto che in classifica sono distanziate da pochissimi punti, i due allenatori potrebbero accontentarsi del pareggio che per la squadra di casa significherebbe mantenere il proprio posto in classifica mentre per gli ospiti aggiungere un tassello verso i playoff.

Secondo bet365 la sfida ha un risultato molto probabile ovvero la vittoria della Juve Stabia che quindi ha una quota bassa di 2.50, il pareggio invece ha una quota intermedia pari a 2.88, la vittoria del Modena è il risultato più difficile ed è quotata 3.20.