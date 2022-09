Diretta/ Juve Stabia Monopoli streaming video e tv. Vespe da trasferta (Serie C)

DIRETTA JUVE STABIA MONOPOLI: MATCH INTERESSANTE!

Juve Stabia Monopoli, in diretta domenica 18 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valida per la 4^ giornata di Serie C. Vespe che finora sono state in formato da trasferta in questo inizio di campionato, con le vittorie in casa della Gelbison e del Monterosi Tuscia che hanno avuto però l’intermezzo della sconfitta interna nel derby campano contro la Turris.

Il Monopoli si trova a pari punti con la formazione di Castellammare di Stabia con un rendimento però opposto: vittorie nelle due sfide disputate in casa contro Taranto ed Avellino, quest’ultima nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso, e ko nell’unica trasferta fin qui disputata a Crotone. Il 26 febbraio scorso il Monopoli ha vinto l’ultimo precedente in casa della Juve Stabia, 0-1 il punteggio. Ultima vittoria delle Vespe in casa contro i Gabbiani datata 20 ottobre 2018, finì 2-1 in quell’occasione.

DIRETTA JUVE STABIA MONOPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Monopoli non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (anche se ci saranno collegamenti nel contenitore Diretta Gol Serie C di Sky), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Monopoli, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Per la Juve Stabia, Leonardo Colucci schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Barosi, Maggioni, Caldore, Cinaglia, Dell’Orfano, Altobelli, Ricci, Guarracino, Bentivegna, Pandolfi, Scaccabarozzi. Risponderà il Monopoli allenato da Giuseppe Laterza con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Avogadri, Falbo, Fornasier, Bizzotto, Viteritti, Vassallo, Piccinni, Starita, Montini, Manzari, Simeri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juve Stabia Monopoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Juve Stabia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Monopoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











