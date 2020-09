Diretta Juve Stabia Monopoli/ Streaming video tv: dopo le vittorie di Coppa (Serie C)

Juve Stabia Monopoli viene diretta dal signor Colombo di Como, e si gioca alle ore 17.30 per la 1^ giornata nel girone A del campionato di Serie C 2020-2021. Esordio in campionato per due formazioni che hanno ottenuto già la loro prima vittoria stagionale nel primo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. La Juve Stabia infatti dopo aver sofferto ha battuto la Tritium di Trezzo d’Adda, formazione di Serie D, grazie a un gol decisivo di Mastalli a 3′ dal novantesimo, che ha firmato il 2-1 finale per le Vespe. Il Monopoli ha invece regolato il Modena in un match molto combattuto, ma che i Gabbiani sono riusciti a vincere grazie a una rete firmata da Paolucci, sempre nelle battute conclusive del match. Si affrontano due squadre che partono con ambizioni importanti nel girone C, la Juve Stabia è reduce dalla retrocessione nel campionato cadetto, il Monopoli l’anno scorso ha veleggiato costantemente nelle zone di alta classifica, prima che l’emergenza coronavirus portasse alla sospensione del campionato e ai play off disputati solo a luglio inoltrato e perduti subito dai pugliesi al primo incrocio, contro la Ternana.

DIRETTA JUVE STABIA MONOPOLI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Monopoli non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma ancora una volta il campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports: si potrà dunque scegliere se abbonarsi a questa emittente (con contratto stagionale) oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, in ogni caso la partita sarà fornita in diretta streaming video e, di conseguenza, basterà recarsi sul sito www.elevensports.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA MONOPOLI

Le probabili formazioni di Juve Stabia Monopoli, sfida in programma allo stadio Menti e valevole per la prima giornata del campionato di Serie C. La Juve Stabia sarà schierata dal tecnico Pasquale Padalino con un 4-3-3: Lazzari in porta, linea difensiva composta dai centrali Codromaz e Troest e da Oliva e Todisco sulle corsie laterali. A centrocampo Berardocco con Mastalli e Grimaldi ai suoi lati. In attacco linea a tre con Golfo e Guarracino esterni e Della Pietra punta centrale. 3-5-2 per il Monopoli di Beppe Scienza con questo undici titolare: Antonino; Sales, Giosa, Mercadante; Tazzer, Giorno, Piccinni, Tricarico, Zambataro; Starita, Montero.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Juve Stabia Monopoli, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 2,15 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,25 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,20 volte la vostra giocata.



