Diretta/ Juve Stabia Monopoli streaming video tv: punto di svolta (Serie C)

DIRETTA JUVE STABIA MONOPOLI: IN EQUILIBRIO!

Juve Stabia Monopoli, in diretta sabato 25 febbraio 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia sarà una sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. Squadre a caccia di un punto di svolta. La Juve Stabia dopo tre sconfitte consecutive è riuscita a rialzare la terza nell’ultimo turno di campionato, battendo 3-1 in casa la Vibonese e tornando a credere nella qualificazione ai play off, ora distante solo 3 lunghezze.

Il Monopoli resta invece in crisi, l’ultima trasferta di Messina è costata la terza sconfitta consecutiva per i Gabbiani che hanno raccolto un solo punto nelle ultime cinque giornate di campionato, perdendo così contatto con la zona alta della classifica. Nel match d’andata in Puglia il Monopoli ha avuto la meglio di misura sulla Juve Stabia, 1-0 con gol decisivo di Mercadante su calcio di rigore. Gabbiani vincenti 1-2 anche nell’ultimo precedente di campionato disputato a Castellammare di Stabia, il 27 settembre 2020.

DIRETTA JUVE STABIA MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Monopoli, come tutti i posticipi serali del lunedì, sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + e, di conseguenza, ci sarà la possibilità di seguirla anche in mobilità sul sito di Rai Play (o sulla relativa app) senza costi aggiuntivi. Naturalmente ci sarà poi la consueta alternativa della diretta streaming video, in abbonamento o acquistando il singolo evento, sul portale Eleven Sports che possiede i diritti per mandare in onda tutte le partite di Serie C. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale e tramite il canale YouTube in base al tipo di abbonamento sottoscritto. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Monopoli, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Per la Juve Stabia, Leonardo Menichini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dini; Donati, Troest, Caldore, Dell’Orfanello; Altobelli, Scaccabarozzi; Ceccarelli, Stoppa, Bentivegna; Eusepi. Risponderà il Monopoli allenato da Alberto Colombo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Loria; Fornasier, Bizzotto, Mercadante; Guibre, Vassallo, Langella, Piccinni, Viteritti; Starita, Grandolfo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juve Stabia Monopoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juve Stabia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Monopoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.



