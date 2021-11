DIRETTA JUVE STABIA MONTEROSI/ Video streaming tv: una partita del tutto inedita!

DIRETTA JUVE STABIA MONTEROSI: I TESTA A TESTA

La diretta di Juve Stabia Monterosi, nella 14^ giornata della Serie C ci si presenta come sfida del tutto inedita: senza dunque alcun dato storico a cui fare riferimento oggi, ecco che vale la pena mettere comunque a confronto le due società, utilizzando per i dati ricavati dal portale specializzato Transfermarkt. Vale allora la pena segnalare che la formazione delle vespe vanta oggi un valore complessivo di mercato di 4.65 milioni e che il valore un media di un giocatore della Juve Stabia si aggira suo 172 mila euro sul mercato.

Nella rosa di Stefano Sottili spicca poi come “giocatore più prezioso” la seconda punta Mirco Lipari, la cui quotazione di mercato si aggira sui 400mila euro. Altro genere di numeri per il Monterosi, la cui rosa è stata valutata sul mercato 2.85 milioni di euro: poco più della metà dei rivali. Pure va detto che nello spogliatoio di D’Antoni la media a giocatore del cartellino è di 110 mila euro, ma spicca il personaggio di Emmanuel Mbende, valutato sul mercato 275 mila euro. (Agg Michela Colombo)

DIRETTA JUVE STABIA MONTEROSI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Monterosi non sarà garantita, non essendo questa una delle partite che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione per la 14^ giornata di campionato. La Serie C è comunque visibile interamente su Eleven Sports, che da anni fornisce tutte le partite anche di Coppa Italia; dunque la visione in diretta streaming video sarà accessibile in abbonamento, oppure acquistando ogni volta il singolo evento che, salvo eccezioni, ha un prezzo fissato all’inizio della stagione.

JUVE STABIA MONTEROSI: LE VESPE NON VOGLIONO SBAGLIARE!

Juve Stabia Monterosi verrà diretta dal signor Enrico Gemelli, e si gioca alle ore 17:30 di domenica 14 novembre: siamo allo stadio Romeo Menti di Castellammare, per la 14^ giornata nel girone C di Serie C 2021-2022. Le Vespe sanno di non poter sbagliare: al momento sarebbero fuori dai playoff e questo è a causa del rendimento ancora troppo ondivago. Nell’ultimo turno hanno battuto il Bari capolista: un grande colpo, peccato che non sempre la Juve Stabia abbia mostrato di poter centrare risultati del genere come appunto la classifica attuale sintetizza piuttosto bene.

Il Monterosi Tuscia gioca per salvarsi, e ha bisogno di punti: domenica scorsa la neopromossa laziale ha perso in casa contro la Turris, dunque sa di non poter approcciare in maniera morbida questa partita che comunque rimane difficile sulla carta. Sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Juve Stabia Monterosi; mentre aspettiamo che si inizi a giocare possiamo rapidamente valutare quali possano essere le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA MONTEROSI

Le scelte di Stefano Sottili per Juve Stabia Monterosi riguardano un 4-2-3-1 nel quale il portiere è Edoardo Sarri, davanti a lui giocano i centrali Troest e Caldore con i laterali bassi che potrebbero essere ancora Francesco Donati e Rizzo. Avremo poi un centrocampo con Davì e Scaccabarozzi, quest’ultimo però insidiato da Berardocco che potrebbe essere titolare, mentre davanti Stoppa sarà supportato dal lavoro laterale di Bentivegna e Panico, con Eusepi – matchwinner contro il Bari – favorito su Evacuo per il ruolo di centravanti.

Doppia tegola per il Monterosi, che perde Mbende e Di Paolantonio per squalifica: in difesa David D’Antoni dovrebbe allora puntare su Gabriele Rocchi (o Borri) per completare il reparto con Tartaglia e Piroli davanti al portiere Marcianò, in attacco invece giocherà Caon che farà coppia con Polidori. A centrocampo gli esterni saranno Francesco Verde (ma occhio a Polito) e Cancellieri, nel settore nevralgico Buono gioca come regista basso, Buglio e Franchini sono insidiati da Sdaigui che corre per una maglia da mezzala.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Juve Stabia Monterosi possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 1,80 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote un valore che ammonta a 3,35 volte la giocata mentre con il segno 2, su cui puntare per l’affermazione degli ospiti, andreste a intascare 4,50 volte l’importo investito con questo bookmaker.

