DIRETTA/ Juve Stabia Monterosi Tuscia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (7 gennaio 2024)

La diretta della sfida che pone di fronte Juve Stabia Monterosi Tuscia presenta quest’oggi il più che classico testa-coda dell’attuale raggruppamento C del girone di Lega Pro. Padroni di casa che si ritrovano al primo posto con un dato difensivo impressionante. Con sei gol subiti la formazione di casa risulta essere in tutta Europa la migliore difesa. Le reti realizzate sono invece 24 con il miglior marcatore che risulta essere a quota sei reti Candellone; in segue con una rete meno il difensore Bellich.

Il primo posto della Juve Stabia sta maturando con ben 7 punti di distanza rispetto al secondo posto rappresentato dalla Casertana. Ospiti che si ritrovano invece all’ultimo posto con soltanto 10 punti collezionati in questo campionato. I gol realizzati sono 21 mentre 37 quelli subiti che li certificano come la difesa più battuta di questo campionato. Dal punto di vista offensivo l’unica nota positiva e la presenza a quota sei gol di Rocco Costantino. Per l’esperto attaccante tre gol nelle ultime tre sfide. (Marco Genduso)

DIRETTA STREAMING VIDEO TV JUVE STABIA MONTEROSI TUSCIA: DOVE VEDERLA

Come tutte le partite di Serie C anche la diretta di Juve Stabia Monterosi sarà disponibile per tutti gli abbonati calcio alla tv satellitare Sky. Mentre cè sempre la possibilità di fare un abbonamento simile alla piattaforma di Nowtv che come la precedente detiene i diritti della Serie C.

JUVE STABIA MONTEROSI TUSCIA: PADRONI DI CASA SUPER FAVORITI!

La diretta di Juve Stabia Monterosi Tuscia, in programma oggi 7 gennaio alle ore 18:30, presenta un classico scenario di calcio, un confronto tra Davide e Golia, dove la squadra di casa è in testa alla classifica, mentre gli ospiti occupano l’ultima posizione. La Juve Stabia è attualmente in prima posizione e ha dimostrato una forma straordinaria nelle ultime cinque partite, con una sola parità e quattro vittorie. La squadra ospite, il Monterosi Tuscia, al contrario, sta vivendo un momento difficile, avendo pareggiato solo una volta nelle ultime cinque partite e subito quattro sconfitte, risultando attualmente all’ultimo posto in classifica. Questo rende la sfida ancora più intrigante, poiché vede contrapporsi due realtà calcistiche diametralmente opposte.

La Juve Stabia, con il suo recente percorso vincente, cercherà di consolidare la sua posizione di vertice e continuare la striscia positiva di risultati. D’altra parte, il Monterosi Tuscia avrà l’opportunità di cercare una sorpresa e migliorare la propria situazione in classifica. Questo incontro si preannuncia come un test importante per entrambe le squadre, con la Juve Stabia chiamata a confermare la sua leadership e il Monterosi Tuscia determinato a cercare una svolta positiva. Gli spettatori possono aspettarsi una partita emozionante con entrambe le squadre che daranno il massimo per ottenere il risultato desiderato.

JUVE STABIA MONTEROSI TUSCIA: PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta di Juve Stabia Monterosi Tuscia, le probabili formazioni prevedono scenari tattici abbastanza consolidati. La Juve Stabia, attualmente in testa alla classifica, dovrebbe optare per il consueto modulo 4-3-3, un sistema che ha dimostrato grande efficacia nelle ultime partite. Il team di casa potrebbe affidarsi alle doti tecniche e al fiuto del gol di Piscopo sull’ala destra, cercando di sfruttare le sue abilità offensive. Un altro elemento chiave per la Juve Stabia potrebbe essere il contributo offensivo di Bellich, capace di recuperare palla dalla trequarti difensiva e avviare azioni di ripartenza. Questo potrebbe essere un elemento cruciale per rompere le linee avversarie e creare opportunità di gol.

Dall’altra parte, il Monterosi Tuscia, che occupa l’ultima posizione in classifica, potrebbe adottare anch’esso un modulo 4-3-3, cercando di sfruttare le sponde del centravanti Costantino. Il gioco sulle fasce, in particolare con le incursioni di Palazzino sull’ala sinistra, potrebbe essere una strategia chiave per creare pericoli nella difesa avversaria. In questa sfida, la Juve Stabia appare come la favorita, ma il Monterosi Tuscia cercherà di opporsi con determinazione, cercando di sfruttare eventuali opportunità che si presenteranno durante il match. Gli spettatori possono attendersi un incontro interessante con entrambe le squadre che daranno il massimo per ottenere un risultato positivo.

JUVE STABIA MONTEROSI TUSCIA, LE QUOTE

Ecco le quote per chi volesse giocare d’azzardo nella diretta di Juve Stabia Monterosi Tuscia: il segno 1 che decreterebbe la vittoria della Juve Stabia è quotata ad 1,20: è la favorita assoluta anche per Better. Il segno X è dato a 2,20 il che è molto alto per un pareggio e la vittoria del Monterosi Tuscia è data a 3,5.











