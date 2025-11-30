Diretta Juve Stabia Monza streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 14^ giornata di Serie B.

DIRETTA JUVE STABIA MONZA: I BRIANZOLI NON SI FERMANO!

Con la diretta Juve Stabia Monza ci trasferiamo al Romeo Menti per vivere una partita molto interessante, alle ore 15:00 di domenica 30 novembre, per la 14^ giornata di Serie B 2025-2026, e la possibilità di veder proseguire la straordinaria striscia vincente dei brianzoli che possono realmente andare in fuga.

DIRETTA/ Frosinone Monza Primavera (risultato finale 1-2): gran ribaltone brianzolo! (29 novembre 2025)

Quella nel big match contro il Cesena è stata la settima vittoria consecutiva per il Monza, che nelle prime sei giornate di campionato aveva ottenuto solo 8 punti ma poi ha salutato la concorrenza: primo in classifica, inevitabilmente, adesso punta ad andarsene e chiudere virtualmente il discorso promozione diretta.

La Juve Stabia è una squadra cui in questo momento manca continuità: addirittura nell’ultima giornata ha perso a Marassi contro la Sampdoria, il passo generale rimane buono – considerando le aspettative – ma per la qualificazione ai playoff, confermando quella dello scorso anno, bisognerà sudare.

DIRETTA/ Sampdoria Juve Stabia (risultato finale 1-0): prima vittoria per la Samp! (24 novembre 2025)

Possiamo comunque dire che certamente la diretta Juve Stabia Monza non sarà un compito semplice per la capolista, che in ogni caso parte favorita anche al Menti; noi adesso andiamo a studiare le possibili mosse da parte dei due allenatori, prendendoci del tempo per valutare insieme le probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA JUVE STABIA MONZA IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre per la diretta Juve Stabia Monza vi dovrete rivolgere a DAZN e LaBChannel per la visione in diretta streaming video (se abbonati) non essendo disponibile la trasmissione in tv.

DIRETTA/ Monza Cremonese Primavera (risultato finale 1-0): decide il gol di Mout! (oggi 24 novembre 2025)

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA MONZA

Ignazio Abate è senza Ruggero, squalificato per la diretta Juve Stabia Monza, dunque per completare la sua difesa potrebbe affidarsi a uno tra Stabile e Reale, confermando Bellich e Giorgini che giocano a protezione del portiere Confente; sulle fasce laterali Carissono o Baldi a destra con Cacciamani che a sinistra rischia sulla pressione di De Pieri per dare maggiore spinta offensiva, in mezzo Giuseppe Leone e Omar Correia (o Pierobon) accompagnano Mosti con Candelloni confermato davanti, con lui uno tra Gabrielloni e Piscopo che garantirebbe più movimento.

Paolo Bianco potrebbe confermare il 3-4-2-1 che ha battuto il Cesena, quindi Demba Thiam in porta con Izzo, Carboni e Ravanelli a giocare in difesa aiutati in fase di non possesso da Birindelli e Azzi che si prendono le corsie, Pessina e Obiang a fare legna in mezzo mentre Colpani e Dany Mota sarebbero i trequartisti a supporto del centravanti Agustin Alvaraz, non mancano comunque le alternative alla capolista e tra queste possiamo citare Leonardo Colombo per il centrocampo, Caprari e Maric davanti e il solito jolly Ciurria che può fare più ruoli.

QUOTE E PRONOSTICO JUVE STABIA MONZA

Nella diretta Juve Stabia Monza partono favoriti i brianzoli, come potevamo aspettarci: la Snai quota 2,25 volte la somma giocata il segno 2 per la vittoria della capolista, per contro il segno 1 che identifica il successo casalingo delle vespe vi farebbe guadagnare 3,55 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, porta in dote una vincita che corrisponde a 2,80 volte l’importo investito sulla partita.