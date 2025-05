DIRETTA JUVE STABIA PALERMO (RISULTATO 1-0), ROSANERO FUORI

Termina la diretta del match valido per i Playoff di serie B tra Juve Stabia e Palermo con i padroni di casa che si qualificano cosi al turno successivo ed eliminano una delle big del campionato. Vittoria meritata per le Vespe che festeggiano cosi il passaggio del turno, grande delusione per gli uomini di Dionisi che sembra avere le ore contate.

Video Palermo Carrarese (1-1)/ Gol e highlights: Le Douaron risponde a Shpendi! (Serie B, 13 maggio 2025)

Delusione totale per la società siciliana con i tifosi che speravano dopo i grandi investimenti e invece il Palermo resterà un altro anno in serie B. Scelte che lasciano strascichi, panchina per Insigne ed Henry e solo pochi minuti per Ranocchia, delusione e rammarico con l’assalto finale che non regala occasioni agli ospiti. Juve Stabia che spera ancora nella serie A (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA/ Juve Stabia Sampdoria (risultato finale 0-0): blucerchiati in Serie C! (Serie B, 13 maggio 2025)

DIRETTA JUVE STABIA PALERMO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si potrà vedere la dirette Juve Stabia Palermo anche da casa se si è in possesso di un’iscrizione a DAZN. Questa piattaforma garantirà la visione dei playoff in streaming tramite l’applicazione ed il suo sito web in maniera analoga a quanto avvenuto anche per la stagione regolare.

DIRETTA JUVE STABIA PALERMO (RISULTATO 1-0), GOL DI ADORANTE

Prosegue la diretta del match valido per il Playoff di serie B tra Juve Stabia e Palermo e la sfida ha visto il Palermo attaccare ad inizio ripresa e Thiam salva cosi su Brunori e i siciliani sembrano all’arrembaggio totale. La gara però si sblocca ora e al minuto 67 è la Juve Stabia a sbloccare la gara con il solito Adorante, si sblocca il match.

DIRETTA/ Palermo Carrarese (risultato finale 1-1): Le Douaron trova il pari! (Serie B, 13 maggio 2025)

L’attaccante cresciuto nelle giovanili dell’Inter approfitta di un grave errore di Baniya e il centravanti insacca all’incrocio. Pubblico in visibilio e Juve Stabia ad un passo dalla qualificazione! Il match si è fermato qualche minuto per un problema ad un tifoso ed è ripresa dopo 5-6 minuti di paura, e Juve Stabia riprende e ancora pericolosa con Adorante. Palermo sotto shock (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA JUVE STABIA PALERMO (RISULTATO 0-0), BRUNORI PERICOLOSO

Comincia la diretta del secondo tempo di Juve Stabia Palermo e dopo un primo tempo finito sullo 0 a 0 comincia ufficialmente la ripresa. Il Palermo dovrà fare qualcosa in più in questo secondo tempo che comincia comunque senza cambi da ambo le parti. Inizia la ripresa e subito Palermo in avanti, ma la Juve Stabia reagisce e non ci sta.

Tra i migliori nei padroni di casa c’è Florian Mussolini, pericoloso anche in questa seconda parte del match, intanto la gara si innervosisce e Ruggero ammonito dopo un brutto fallo su Brunori. Al minuto 56 è ancora Brunori pericoloso e Thiam salva con un autentico miracolo, il tiro del bomber era verso l’incrocio ma ora i tifosi del Palermo ci credono davvero (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA JUVE STABIA PALERMO (RISULTATO 0-0), DOMINIO GIALLONERO

Termina la diretta del primo tempo valido per i Playoff di serie B tra Juve Stabia e Palermo, una sfida dove entrambe hanno provato a vincere la gara ma specialmente i padroni di casa hanno sfiorato a più riprese la rete. Prima mezzora equilibrata e grande chance per la Juve Stabia al minuto 30, tiro di Florian Mussolini dopo una bella azione e palla che termina sul palo.

Nel Palermo l’unico che prova a fare qualcosa è Brunori ma al minuto 32 la sua conclusione è terminata centrale tra le braccia del portiere. La Juve Stabia sfiora il vantaggio con Piscopo e Audero salva letteralmente il risultato. Negli ultimi minuti c’è stato l’assalto finale dei gialloneri ma la difesa ha chiuso bene. Finisce il primo tempo sullo 0 a 0 (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA JUVE STABIA PALERMO (RISULTATO 0-0), THIAM SALVA IL RISULTATO

Prosegue la diretta valida per i Playoff di serie B tra Juve Stabia e Palermo e polemiche al minuto 12 per un contatto in area con il Palermo che protesta e l’arbitro che decide però di lasciar correre. Una sfida partita a ritmi intensi e i due club di serie B vogliono provare a ottenere una vittoria fondamentale. Il Palermo continua ad attaccare.

Minuto 17 e grande salvataggio di Ruggero con il Palermo che sfiora il gol con Pierozzi e con il solito Pohjanpalo ma il difensore salva e si conferma tra i migliori in questa prima parte di gara. Gioco fermo intanto per un infortunio occorso a Blin e vedremo se il giocatore del Palermo tornerà o meno in campo. Ci prova ancora il Palermo con Di Francesco ma Thiam salva con una grande parata (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA JUVE STABIA PALERMO (RISULTATO 0-0), SI COMINCIA

Comincia la diretta del match valido per i Playoff di serie B tra Juve Stabia e Palermo, uno scontro diretto molto atteso e che desta grande curiosità. I padroni di casa hanno due risultati su tre ed in caso di parità dopo i supplementari possono accedere al turno successivo, intanto comincia ufficialmente la gara e si parte a ritmi altissimi.

Parte bene la Juve Stabia che non soffre e ci prova subito con Adorante al minuto 5, palla che termina di poco a lato. Prova a rispondere il Palermo con Brunori che davanti alla porta prova a segnare, Ruggero si sacrifica e salva il risultato. Ritmi alti nei primi minuti di gioco ed entrambe le squadre che puntano alla vittoria (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA JUVE STABIA PALERMO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci hanno detto in questo campionato di Serie B i precedenti della diretta Juve Stabia Palermo? Nonostante la stagione delle Vespe campane sia stata eccellente, dobbiamo dire che il Palermo ha dominato le due sfide e quindi i rosanero potranno presentarsi con fiducia allo stadio Romeo Menti, già espugnato con il risultato di 1-3 nella partita della quinta giornata, giocata sabato 14 settembre 2024.

Il successo del Palermo fu firmato quel giorno dai gol di Segre, Henry e Brunori, mentre non servì alla Juve Stabia il gol di Adorante, che aveva accorciato le distanze dopo le prime due reti degli ospiti. Il Palermo avrebbe vinto poi anche l’incontro di ritorno, disputato alla Favorita domenica 19 gennaio scorso: in quel caso il gol decisivo portò la firma di Jérémy Le Douaron al 67’ minuto di gioco per sancire il successo rosanero per 1-0. Le Vespe quindi giocheranno anche per cambiare la storia oggi, nella diretta Juve Stabia Palermo che adesso inizia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UN SOLO RISULTATO PER LE AQUILE

Comincia sabato 17 maggio 2025 alle ore 19:30 la diretta Juve Stabia Palermo. Presso lo Stadio Romeo Menti situato a Castellammare di Stabia i campani si apprestano ad ospitare i siciliani avendo a disposizione due risultati su tre grazie al piazzamento finale ottenuto nella classifica della Serie B 2024/2025. Le Vespe hanno terminato la stagione regolare al quinto posto con cinquantacinque punti. I gialloblu sono stati inoltre testimoni della prima storica retrocessione della Sampdoria in Serie C pareggiando senza segnare contro i blucerchiati nell’ultima giornata.

I rosanero si sono invece qualificati per un soffio guadagnando l’ottava posizione in graduatoria con i loro cinquantadue punti. Gli uomini del tecnico Dionisi, contestato da parte della tifoseria, hanno a loro volta pareggiato in casa contro la Carrarese, e adesso sono costretti a vincere in trasferta entro i tempi supplementari per accedere al turno successivo. Nonostante gli sforzi, le Aquile non sono state in grado di lottare per la promozione diretta in Serie A ma hanno comunque fatto meglio di altre compagini importanti come il Bari.

JUVE STABIA PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Juve Stabia Palermo ci aspettiamo di rivedere degli schieramenti simili a quelli impiegati dai rispettivi allenatori nell’ultima giornata del campionato cadetto. Spazio dunque di nuovo al 3-4-1-2 con Thiam, Ruggero, Varnier, Bellich, Mussolini, Pierobon, Leone, Rocchetti, Piscopo, Candellone e Adorante per i padroni di casa guidati in panchina da mister Pagliuca. Il tecnico Dionisi dovrebbe invece puntare ancora sul 3-4-2-1 con Audero, Diakitè, Nikolaou, Baniya, Lund, Segre, Ranocchia, Di Mariano, Brunori, Insigne e Pohjanpalo, attuando però qualche modifica in funzione di cominciare al meglio questa sfida.

DIRETTA JUVE STABIA PALERMO, LE QUOTE

Le quote proposte dai vari bookmakers alla vigilia della diretta Juve Stabia Palermo risultano parecchio equilibrate ed indicano come la sfida potrebbe davvero avere un esito imprevedibile. Secondo per esempio quanto offerto da Snai, sia i gialloblu che i rosanero avrebbero le stesse possibilità di ottenere il successo ed il segno 1 ed il 2 vengono entrambi pagati appunto a 2.70. Al momento il risultato meno probabile al termine dei novanta minuti regolamentari è il pareggio, con l’x posto infatti a 3.10.