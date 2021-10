DIRETTA/ Juve Stabia Palermo video streaming tv: i precedenti del match sono 111

DIRETTA JUVE STABIA PALERMO: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno al fischio d’inizio della diretta di Juve Stabia Palermo, bella sfida per la settima giornata nel girone C di Serie C: pure prima andiamo a vedere anche che ci riserva il ricco storico che unisce i due club. I dati utili non ci mancano: dal 1997 a oggi le due squadre si sono affrontate a viso aperto in ben 11 occasioni e nel complesso possiamo anche contare 3 pareggi, come sei successi dei siciliani e due sole affermazioni della squadra campana, va poi detto che l’ultimo riferimento tra Juve Stabia e Palermo è recente, visto che risale solo allo scorso anno: prima però l’ultimo testa a testa risaliva al campionato 2013-14 della Serie B.

Diretta/ Palermo Campobasso (risultato finale 3-1): Bontà sbaglia, Brunori no

L’anno scorso pure i due club si sono sfidati sia nel campionato regolare che nella fase play off: ricordiamo allora un successo per parte per la squadra di volta in volta ospite tra andata e ritorno, come la vittoria dei rosanero al secondo turno dei play off finali per 2-0. (agg Michela Colombo)

DIRETTA JUVE STABIA PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Palermo è trasmessa su Rai Sport + HD, trattandosi del posticipo, e quindi sarà anche fruibile su sito o app ufficiali di Rai Play con la visione in mobilità; sappiamo inoltre che tutti match di Serie C sono forniti dal portale Eleven Sports. Per assistere alle immagini dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone per la diretta streaming video. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta/ Latina Juve Stabia (risultato finale 0-1): Evacuo rimedia al rigore fallito!

JUVE STABIA PALERMO: PARTITA COMBATTUTA!

Juve Stabia Palermo, in diretta lunedì 4 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie C. Scalare la classifica è l’obiettivo comune per due squadre ambiziose, che cercano però di migliorare un avvio di campionato non memorabile. La Juve Stabia vincendo sul campo del Latina ha inanellato il sesto risultato utile consecutivo, restando dunque imbattuta in questo avvio di Serie C.

Il Palermo ha invece perso una partita a Taranto ma ha un solo punto in meno rispetto alle Vespe. Nel turno infrasettimanale la vittoria contro il Campobasso ha dato una scossa ai rosanero, che hanno vinto 3-1 e riagganciato la zona play off nella top ten della classifica del girone C. Il 19 maggio scorso il Palermo a vinto 0-2 l’ultimo precedente giocato a Castellammare di Stabia con i gol di Valente e Saraniti, le Vespe non battono i rosanero in casa in campionato da più di vent’anni, dal 2-1 del 27 febbraio del 2000.

Diretta/ Foggia Juve Stabia (risultato finale 1-1) streaming: la riprende Nicoletti

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Palermo, match che andrà in scena al Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Per la Juve Stabia, Walter Novellino schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sarri; Donati, Tonucci, Caldore, Rizzo; Davì, Berardocco; Bentivegna, Schiavi, Panico; Della Pietra. Risponderà il Palermo allenato da Giacomo Filippi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici, Dall’Oglio, De Rose, Valente; Luperini, Fella; Brunori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juve Stabia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Palermo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA