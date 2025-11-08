Diretta Juve Stabia Palermo streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita di Serie B, oggi 8 novembre 2025

DIRETTA JUVE STABIA PALERMO: SI TORNA AL MENTI

È bello rivedere una partita allo stadio Romeo Menti, anche se la vicenda che coinvolge la società campana resta delicata: oggi però parliamo di calcio giocato grazie alla diretta Juve Stabia Palermo per la dodicesima giornata di Serie B, con il fischio d’inizio alle ore 17.15 di oggi pomeriggio, sabato 8 novembre 2025.

La Juve Stabia arriva da settimane nelle quali non è stato facile concentrarsi sul campo, forse anche per questo nella scorsa giornata c’è stata una sconfitta per 3-0 a Modena, comunque sul campo della capolista. Le Vespe sono comunque vicine alla zona playoff pur con una partita da recuperare, ma sarebbe fondamentale ritrovare il sorriso prima della sosta.

Il Palermo in verità non è l’avversario ideale in questo senso: i rosanero siciliani hanno dato un calcio a una piccola crisi vincendo per 5-0 contro il Pescara, l’obiettivo è sempre quello della promozione diretta per gli ospiti, che devono quindi tornare ad infilare una serie di ottimi risultati consecutivi.

Le rispettive ambizioni sono chiarissime, ma non tutti potranno uscire dal campo soddisfatti al termine della diretta Juve Stabia Palermo: sicuramente è un match di lusso per tornare a pensare al campo, campani e siciliani potrebbero farci divertire parecchio e ce ne sarebbe bisogno soprattutto per il pubblico di casa…

JUVE STABIA PALERMO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Juve Stabia Palermo in tv richiederà l’abbonamento a uno dei seguenti servizi per la diretta streaming video: DAZN oppure LaB Channel, che è disponibile su Prime Video e OneFootball TV.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA PALERMO

Ignazio Abate cambierà qualcosa nel suo 3-5-2 per le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Palermo? In attacco Burnete e Gabrielloni insidiano Maistro e capitan Candellone per la Juve Stabia, a centrocampo il punto di riferimento dovrebbe essere Correia e in difesa Giorgini per guidare il reparto davanti al portiere Confente.

Filippo Inzaghi ha dubbi piacevoli nel suo 3-4-2-1: i titolari del 5-0 contro il Pescara potrebbero essere favoriti, specie Pierozzi autore di una doppietta, ma gli altri tre gol erano arrivati dalla panchina con Diakité, Segre e Brunori, per cui di certo le alternative non mancano. Più facile pensare alle conferme di Gomes e Ranocchia in mediana e nella difesa a tre davanti a Joronen.

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante si giochi in Campania, potrebbero essere favoriti (di poco) gli ospiti siciliani, infatti il segno 2 è quotato a 2,55 contro il 2,80 del segno 1 nelle quote Snai per il pronostico sulla diretta Juve Stabia Palermo. Un poco di più si guadagnerebbe con il pareggio, perché il segno X vale 3,05.