Diretta Juve Stabia Pordenone/ Streaming video DAZN: sfida tra neopromosse (Serie B)

Juve Stabia Pordenone, che viene diretta dal signor Eugenio Abbattista e si gioca sabato 19 ottobre alle ore 15.00 presso lo stadio Romeo Menti, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Dopo una serie di tre sconfitte consecutive che aveva portato le Vespe all’ultimo posto in classifica, prima della sosta è arrivata la prima vittoria stagionale per i campani che sono riusciti ad espugnare il campo del Trapani con le reti di Canotto e Forte che nel secondo tempo hanno ribaltato l’iniziale vantaggio di Taugourdeau. La Juve Stabia ha così riagganciato il gruppo delle squadre a quattro punti, ultime in classifica ma comunque in quota per lottare per la salvezza e ora se la vedrà contro un Pordenone che, seppur neopromosso, si sta dimostrando cliente difficile per tutti. Dopo il pareggio ottenuto in nove contro undici sul campo del Chievo i Ramarri hanno ottenuto un’altra vittoria in casa, 2-0 contro il forte Empoli grazie alle reti di Burrai su rigore e di Pobega. Un successo che ha permesso ai neroverdi di agganciare in classifica l’Entella in zona play off a quota 11 punti.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Pordenone, sabato 19 ottobre, non sarà disponibile sui canali televisivi in chiaro o a pagamento, sul satellite o sul digitale terrestre. DAZN avrà l’esclusiva del match in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito dazn.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA PORDENONE

Le probabili formazioni di Juve Stabia Pordenone, sabato 19 ottobre alle ore 15.00 presso lo stadio Menti di Castellammare di Stabia, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B. La Juve Stabia del tecnico Fabio Caserta sarà schierata con un 4-3-3: Branduani; Vitiello, Tonucci, Troest, Germoni, Addae, Mallamo, Canotto, Di Gennaro, Rossi, Elia. Risponderà il Pordenone allenato da Attilio Tesser schierato con un 4-3-1-2: Di Gregorio, Almici, Camporese, Bassoli, De Agostini, Pobega, Burrai, Mazzocco, Misuraca, Monachello, Ciurria.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Juve Stabia Pordenone, le quote dell’agenzia di scommesse Snai fanno cadere i favori del pronostico sulla formazione campana. Vittoria interna quotata 2.50, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.10 mentre l’affermazione in trasferta viene invece offerta a una quota di 2.90. Per quanto riguarda il numero dei gol complessivamente realizzati dalle due squadre nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.25 e under 2.5 quotato invece 1.60.



© RIPRODUZIONE RISERVATA