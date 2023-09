DIRETTA/ Juve Stabia Potenza (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 21 settembre 2023)

DIRETTA JUVE STABIA POTENZA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Avvicinandoci alla diretta di Juve Stabia Potenza possiamo dire che i precedenti tra queste due squadre non mancano: ne abbiamo infatti 10 che vanno dal marzo 2009 alla passata stagione, abbiamo un quadro nel quale le vittorie sono quattro per le vespe e tre per i lucani, di conseguenza anche con tre pareggi. L’anno scorso su questo campo è finita 0-0, poi incredibilmente il Potenza si era preso un 5-2 interno nel march disputato alla fine di marzo; la Juve Stabia in casa non vince dal dicembre 2021, ed era stato un 3-0 netto grazie ai gol di Accursio Bentivegna e Matteo Stoppa (oggi nella rosa del Catanzaro in Serie B) autore di una doppietta nel secondo tempo.

DIRETTA/ Giugliano Juve Stabia (risultato finale 0-0): nessun gol nel derby (18 settembre 2023)

L’ultima volta in cui il Potenza ha festeggiato un successo esterno risale invece al secondo turno della Coppa Italia Serie C 2018-2019: era fine ottobre, Alessio Leveque e Ciro Panico avevano sigillato vittoria e qualificazione prima che Alessandro Mastalli accorciasse le distanze, quando però mancavano solo cinque minuti alla segnalazione del recupero da parte dell’arbitro. Siamo ora curiosi di scoprire cosa succederà tra poco sul terreno di gioco del Romeo Menti… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Potenza Monopoli (risultato finale 2-1): seconda vittoria lucana! (Serie C, 17 settembre 2023)

JUVE STABIA POTENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Juve Stabia Potenza sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Juve Stabia Potenza in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

JUVE STABIA POTENZA: MATCH INTRIGANTE!

Juve Stabia Potenza, in diretta dal Romeo Menti alle ore 20.45 di stasera, giovedì 21 settembre 2023, sarà un match di sicuro interesse nel contesto della quarta giornata del girone C di Serie C, il primo turno infrasettimanale del nuovo campionato. Infatti, uno sguardo alla classifica per presentare la diretta di Juve Stabia Potenza ci dice che entrambe le formazioni hanno cominciato bene il nuovo campionato. Per le Vespe campane ci sono 7 punti, con due vittorie e un pareggio per una Juve Stabia quindi ancora imbattuta; dall’altra parte i lucani rispondono con 6 punti: il Potenza ha perso una volta, ma con due vittorie è comunque attualmente al quarto posto del gruppo meridionale.

Video/ Juve Stabia Avellino (1-0) gol e highlights: Bellich porta a casa i tre punti (11 settembre 2023)

Nella scorsa giornata di campionato è arrivata la prima parziale frenata per la Juve Stabia, che ha infatti pareggiato per 0-0 il derby campano sul campo del Giugliano; risultato comunque da non disprezzare, mentre naturalmente ha sorriso il Potenza, che infatti domenica ha vinto per 2-1 in casa contro il Monopoli. Pur con tutte le cautele del caso a questo punto della stagione, potrebbe già essere una bella sfida in ottica playoff e magari qualcosa in più: siamo allora curiosi di scoprire chi farà meglio nella diretta di Juve Stabia Potenza…

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA POTENZA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Juve Stabia Potenza. I padroni di casa sono allenati da Guido Pagliuca e dovrebbero scegliere il modulo 4-3-2-1. Quanto ai titolari per la Juve Stabia, proviamo a indicare: Thiam in porta; i quattro difensori Baldi, Bachini, Bellich e Mignanelli; nel trio di centrocampo ecco Buglio, Leone ed Erradi; infine ecco il reparto offensivo, con Piovanello e Piscopo sulla trequarti alle spalle del centravanti Candellone.

La risposta del Potenza di mister Alberto Colombo dovrebbe invece scaturire in un modulo 3-5-2, con questi possibili undici titolari: Verrengia, Sbraga e Gyamfi nella difesa a tre davanti al portiere Gasparini; nel folto centrocampo a cinque dei lucani ecco invece Hadziosmanovic, Schiattarella, Laaribi, Saporiti e Volpe da destra a sinistra; infine, ecco Caturano e Gagliano per formare il tandem titolare d’attacco del Potenza.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Juve Stabia Potenza. Partono favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,20 volte la posta in palio sul segno 2 qualora oggi vincesse il Potenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA