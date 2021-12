Diretta/ Juve Stabia Potenza (risultato finale 3-0) streaming: doppietta di Stoppa!

DIRETTA JUVE STABIA POTENZA (RISULTATO 3-0): DOPPIETTA DI STOPPA!

Inizia la ripresa tra Juve Stabia e Potenza, decide al momento la punizione di Bentivegna. Volpe la mette in mezzo con il destro dove pesca Ricci, di testa la sfera termina fuori di pochissimo. Zenuni compie una grandissima chiusura su Bentivegna in area e salva il Potenza. Azione personale di Volpe che entra in area e calcia, para bene Sarri. Ancora Volpe pericoloso in due occasioni, si salva la Juve Stabia. Stoppa! La chiude la Juve Stabia! Sandri sbaglia, scambio con Eusepi di Stoppa con il secondo che chiude il match. Rosso per Romero! Entrato da pochi minuti in campo viene buttato fuori dopo aver detto qualcosa al direttore di gara. Il centravanti rientrava dopo un lungo infortunio, ritorno da dimenticare in fretta. Eusepi serve Rizzo con un colpo di tacco, la palla in mezzo per Stoppa che trova la doppietta personale e manda in archivio il match. Termina la gara con la netta vittoria della Juve Stabia sul Potenza. (agg. Umberto Tessier)

LA SBLOCCA BENTIVEGNA!

Inizia il match tra Juve Stabia e Potenza. Banegas la mette in mezzo da angolo, sfera che arriva a Sandri fuori area, il tiro di quest’ultimo termina alto. Padroni di casa ad un passo dal vantaggio! Panico serve Stoppa che aggancia la sfera e prova il tiro a giro, la sfera termina fuori di pochissimo. Eusepi inventa per Stoppa, nell’area di gara scocca il tiro ma Marcone no si lascia sorprendere. Bentivegna! La sblocca la Juve Stabia! Una grandissima punizione che scavalca la barriera e supera il portiere avversario! Sepe ci prova di testa da azione di angolo, per un soffio non trova la porta! Pochi minuti alla fine di una prima frazione molto interessante. Termina la prima frazione, decide al momento la bellissima punizione di Bentivegna. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA JUVE STABIA POTENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Potenza non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

SI COMINCIA

Il match Juve Stabia Potenza ci attende a minuti: andiamo allora a presentare quello che potrebbe succedere nella partita del girone C di Serie C in base alle statistiche stagionali di campani e lucani. Appena sufficienti le prestazioni casalinghe delle vespe: tre vittorie, quattro pareggi e una sconfitta, con poco spettacolo visti gli otto centri ottenuti e i sei subiti. I rossoblu in versione away se la passano ancora peggio: due pareggi e sei sconfitte finora con un pesante -10 nel bilancio delle reti (5-15).

Si preannuncia una gara tirata vista l’importanza della posta in palio, con leggera preferenza locale. Corretti in campo i gialloblu che hanno collezionato finora solo 37 ammonizioni; da parte lucana siamo a 42 cartellini gialli e due rossi. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché fra pochissimo parleranno i protagonisti sul campo: Juve Stabia Potenza comincia davvero!

TESTA A TESTA

Andiamo a leggere i precedenti della diretta di Juve Stabia Potenza. A Castellammare di Stabia la gara si è già disputata in altre 6 occasioni. Il bilancio è nettamente in favore delle vespe che hanno vinto 3 volte, rispetto all’unico successo dei rossoneri e a 2 pareggi. L’ultima vittoria delle vespe in casa contro questo avversario è piuttosto recente, basta infatti tornare indietro al dicembre 2020 quando la squadra gialloblù si impose col risultato di 2-0 nella 15esima giornata di campionato. la gara fu decisa dai gol di Orlando e Bubas ai minuti 32 e 78.

Il Potenza invece non vince in trasferta al Romeo Menti dall’ottobre del 2018. La gara in questione terminò col risultato finale di 12. Gli ospiti erano avanti già dopo 7 minuti grazie a un gol di Leveque. Panico siglava il gol del raddoppio a 19′ dal triplice fischio finale. Per la squadra di casa la rete della bandiera la metteva a segno Mastalli al minuto 86. La gara di oggi dunque andrà a impreziosire un bilancio comunque fin qui favorevole.

OSPITI IN CRISI

Juve Stabia Potenza, in diretta sabato 11 dicembre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di andata del campionato di Serie C. Entrambe le formazioni sono a caccia di punti, dopo l’ultima sconfitta subita nel derby campano in casa della Paganese la Juve Stabia si è ritrovata di nuovo fuori dalla zona play off, in un campionato in cui le Vespe stanno faticando a trovare la giusta continuità.

Il Potenza resta quartultimo dopo l’ultimo pareggio in casa contro la Turris, momento comunque difficile per i lucani senza vittoria da quattro partite consecutive e sempre impelagati nel pieno della zona play off, a -3 dal Campobasso sestultimo e dalla salvezza diretta. Il 12 dicembre 2020 la Juve Stabia ha vinto 2-0 l’ultimo precedente interno contro il Potenza, che non fa risultato a Castellammare dal pari per 1-1 datato 16 settembre 2007.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA POTENZA

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Potenza, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Per la Juve Stabia, Stefano Sottili schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sarri; Cinaglia, Tonucci, Caldore; Donati, Davì, Berardocco, Altobelli, Rizzo; Panico, Eusepi. Risponderà il Potenza allenato da Bruno Trocini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Marcone; Cargnelutti, Gigli, Piana; Coccia, Zampa, Sepe, Costa Ferreira, Zenuini; Volpe, Salvemini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Juve Stabia Potenza al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juve Stabia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Potenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.20.



