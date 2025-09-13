Analisi della diretta Juve Stabia Reggiana, presentazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

DIRETTA JUVE STABIA REGGIANA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo arrivati al momento della diretta Juve Stabia Reggiana: è questa una partita che in epoca recente ha avuto ben pochi precedenti, naturalmente ci sono i due dello scorso campionato di Serie B ma appena otto dal 1999 a oggi, tra l’altro è curioso notare che in questi 26 anni la Juve Stabia non ha mai vinto essendo caduta in quattro occasioni con altrettanti pareggi. Per esempio, l’anno scorso la Reggiana ha ottenuto due vittorie: al Romeo Menti, all’inizio di maggio per l’ultima giornata della stagione regolare, aveva risolto una doppietta di Natan Girma con Andrea Adorante ad accorciare le distanze nel finale.

La Juve Stabia dunque attende una vittoria contro la formazione granata dalla bellezza di 73 anni: tanto è passato da un 2-1 casalingo dell’aprile 1952 (a segno Evaristo Malavasi e Italo Marra, di Athos Panciroli su rigore il gol della Reggiana), ma è anche vero che dopo quella sfida le due squadre sono tornate ad affrontarsi soltanto 47 anni dopo, tra l’altro in Coppa Italia. Come finirà oggi questa partita che si sta per disputare allo stadio Romeo Menti? Scopriamolo insieme: la diretta Juve Stabia Reggiana prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Juve Stabia Reggiana, come vedere in streaming video la partita

La diretta Juve Stabia Reggiana sarà giocata allo Stadio Romeo Menti ma per chi non sarà presente all’impianto potrà essere vista anche in streaming grazie ad uno degli abbonamenti di Dazn tra Start, Standard, Plus e Goal Pass che permetterà di avere accesso al sito o all’applicazione. Da quest’anno poi è presente anche LAB Channel, il canale ufficiale della Serie B che permette la visione delle partite e dei loro highlights tramite un abbonamento e appoggiandosi ai servizi di Amazon Prime Video o OneFootball.

Granata a caccia del secondo successo

Tra le partite delle 15.00 della terza giornata di Serie B sarà in campo anche la diretta Juve Stabia Reggiana che mette di fronte due squadre che non sono partite nel migliore dei modi in questa stagione ma che cercano di riprendersi per andare a replicare o migliorare i risultati dello scorso anno. I gialloblù in particolare non sono ancora riusciti a vincere e nell’ultima partita hanno pareggiato 0-0 in casa con il Venezia ottenendo così il loro secondo punto, mentre i granata si presentano al match dopo un’ottima vittoria 3-1 in casa contro l’Empoli successiva però ad una sconfitta pesante nella prima giornata.

Juve Stabia Reggiana, probabili formazioni e scelte dei tecnici

Per la diretta Juve Stabia Reggiana dovremmo vedere un approccio diverso da parte dei due tecnici con Ignazio Abate, quello dei gialloblù, che farà dei cambiamenti nel suo 3-5-2 rispetto all’ultima uscita schierando Confente in porta, Stabile, Varnier e Ruggero come linea difensiva, Carissoni e Mannini sulle fasce con Mosti, Leone e Pierobon in mezzo al campo a completare il reparto e Piscopo insieme a De Pieri come coppia d’attacco. Per Davide Dionigi, tecnico dei granata, invece la scelta sarà quella di confermare gli undici che hanno vinto l’ultimo incontro e quindi il 3-4-2-1 con Motta, Libutti, Papetti e Quaranta, Marras, Mendicino, Reinhart e Rover, Portanova e Tavasan, e Gondo.

Diretta Juve Stabia Reggiana, quote e possibile risultato finale

Per gli amanti delle scommesse ecco ora un occhio ai valori delle quote che bet365 ha assegnato ai possibili risultati della diretta Juve Stabia Reggiana, i favoriti sono i gialloblù per via di una stagione passata in vetta alla classifica, e la loro vittoria sarà pagata 2.10, per il pareggio invece il valore scelto è di 3.00 mentre la vittoria dei granata è considerata molto difficile, visti i problemi dello scorso anno, e quindi fissata a 3.75. I campani hanno dimostrato di avere una difesa molto solida mentre i granata un attacco organizzato, potrebbe quindi nascere una partita con molte emozioni ma con pochi gol.