DIRETTA JUVE STABIA REGGIANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo all’angolo delle statistiche della diretta di Juve Stabia Reggiana, vediamo cosa hanno in serbo i numeri per questa partita: entrambe segnano con una media quasi identica (1.14 gol a partita per i campani, 1.08 per gli emiliani), ma è sul piano difensivo che la Juve Stabia mostra maggiore solidità, subendo meno reti in media (1.08 contro 1.36), e tenendo la porta inviolata in più occasioni (11 a 8). La Reggiana, però, si dimostra leggermente più brillante nella produzione offensiva complessiva: ha una percentuale più alta di Over 1.5 (75% contro 72.22%) e più partite in cui entrambe le squadre segnano (52.78% a testa), ma supera lo sbarramento dell’Over 2.5 più spesso rispetto ai campani (44.44% contro 47.22%).

Sul piano disciplinare, le due squadre sono tra le più irruente del campionato. Spicca in particolare la Reggiana, con una media di 3.28 cartellini gialli a gara, per un totale di 122 cartellini stagionali contro i 106 della Juve Stabia. Anche i rossi viaggiano su medie identiche (0.11), ma l’aggressività della squadra emiliana è evidente. Più compassata, invece, la Juve Stabia. Nei primi tempi non ci sono grandi differenze: entrambi i club superano il mezzo gol nella prima frazione in circa due terzi delle partite (66.67% per la Juve Stabia, 69.44% per la Reggiana), ma restano prudenti nelle fasi iniziali, con solo il 30.56% di Over 1.5 nei primi 45 minuti. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Juve Stabia Reggiana streaming video, dove vedere la partita

Per vedere la diretta Juve Stabia Reggiana delle ore 20.30 sarà necessario che i tifosi e tutti gli interessati siano in possesso di un abbonamento a Dazn per uno tra i piani Standard, Plus o Goal Pass, si potranno quindi connettere in streaming sul sito o l’applicazione o sintonizzarsi sui canali Dazn e Dazn1 del decoder Sky.

Gialloblù si preparano per i playoff

Allo Stadio Romeo Menti si giocherà la diretta Juve Stabia Reggiana, ultima giornata della Serie B, per i gialloblù sarà un modo per tenere alto il livello di attenzione, fondamentale dopo il pareggio 0-0 in casa del Brescia. Per i granata invece la sfida è fondamentale per riuscire a mantenere il loro posto all’interno della competizione e non rischiare di tornare invischiati nella lotta salvezza che sia attraverso i playoff o per retrocessione diretta.

probabili Formazioni Juve Stabia Reggiana

Per la diretta Juve Stabia Reggiana Guido Pagliuca, allenatore dei gialloblù sarà costretto ad alcuni cambi per la squalifica di Sgarbi, confermerà sempre il suo 3-4-1-2 ma con Thiam in porta, Baldi, Varnier e Bellich, Andreoni, Piscopo, Pierobon e Fortini, Mosti, Candellone e Adorante. Davide Dionigi invece confermerà gli undici che hanno sconfitto 2-1 lo Spezia, il 3-5-2 quindi vedrà Bardi tra i pali, Lucchesi, Rozzio e Libutti come tre difensori centrali, Marras e Fiamozzi gli esterni con Ignacchiti, Reinhart e Portanova a completare il centrocampo e davanti la coppia Vergara Gondo.

Diretta Juve Stabia Reggiana, quote e pronostico finale

Nonostante l’importanza della diretta Juve Stabia Reggiana per gli ospiti il risultato che bookmakers e siti di scommesse si aspettano di vedere è la vittoria dei gialloblù con una quota di 2.30, c’è poi il pareggio che viene fissato a 2.80 e infine la vittoria dei granata che sarà pagata 3.20. La squadra campana sicuramente ha avuto una stagione migliore e dimostrato di essere una squadra più pronta ma le motivazioni di salvezza degli emiliani non possono non essere prese in considerazione per il risultato finale.