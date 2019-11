Diretta Juve Stabia Salernitana/ Streaming video DAZN: derby al Menti! (Serie B)

Juve Stabia Salernitana, diretta da Pezzuto, si gioca sabato 23 novembre 2019 alle ore 15.00 allo stadio Menti di Castellammare di Stabia, e sarà un match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Prima della sosta le Vespe hanno saputo risollevarsi dall’ultimo posto in classifica, diventando terzultime dopo il buon pareggio interno contro la capolista Benevento. Dopo un approccio difficile al ritorno in cadetteria la Juve Stabia sembra aver cambiato passo, ma dovrà ora confermarsi contro una Salernitana che deve a sua volta trovare continuità per puntare davvero al vertice della classifica. Granata al momento settimi a braccetto con il Chievo dopo l’ultimo ko di Cremona, il terzo consecutivo in trasferta dopo quelli di Pisa e Venezia, risultati che hanno allontanato la squadra di Ventura dal vertice della classifica sfiorato fino a qualche settimana fa.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Juve Stabia Salernitana, sabato 23 novembre 2019, non ci si potrà collegare sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà disponibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a DAZN, che potranno collegarsi tramite pc sul sito dazn.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA SALERNITANA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Juve Stabia Salernitana, sabato 23 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Menti di Castellammare di Stabia, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. La Juve Stabia allenata da Fabio Caserta sarà schierata con un 4-2-3-1: Russo; Vitiello, Tonucci, Troest, Germoni; Calò, Calvano; Bifulco, Mallamo, Canotto; Cissè. Risponderà la Salernitana guidato in panchina da Gian Piero Ventura con un 3-5-2: Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Maistro, Di Tacchio, Akpa Akpro, Kiyine; Djuric, Jallow.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio a una quota di 3.10 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 2.90. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.25 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.60.



