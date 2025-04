DIRETTA JUVE STABIA SALERNITANA (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO!

Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Juve Stabia e Salernitana sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 di partenza. I minuti scorrono sul cronometro e la Juve non capitalizza con Fortini su un errore di Stojanovic al 21′. Gli ospiti rimangono in inferiorità numerica dal 44′ a causa dell’espulsione per doppio giallo rimediata da Njoh ma sparano poi alto di poco con Ruggeri di testa nel recupero al 45’+3′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA JUVE STABIA SALERNITANA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Solamente DAZN trasmetterà la diretta Juve Stabia Salernitana. Bisogna quindi essere iscritti alla piattaforma per non perdere neanche un istante della sfida di oggi. Per poter vedere la gara in streaming basterà essere abbonati ed accedere all’applicazione, o al sito, ufficiale.

FASE INIZIALE DEL MATCH!

In Campania la partita tra Juve Stabia e Salernitana è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa sparano largo in acrobazia con Piscopo al 4′ e Ruggero calcia alto al 6′. Ecco le formazioni ufficiali: JUVE STABIA (3-4-1-2) – Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani, Buglio, Leone, Fortini; Piscopo; Adorante, Candellone. Allenatore: Pagliuca. SALERNITANA (3-4-2-1) – Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Stojanovic, Zuccon, Soriano, Njoh; Tongya, Verde; Cerri. Allenatore: Breda. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Juve Stabia Salernitana? Ormai manca pochissimo al fischio di inizio e questo ci permette di avere qualche giro di orologio per capire chi tra le due squadre potrebbe avere la meglio da un punto di vista statistico. Partiamo con i padroni di casa, squadra che punta a non far giocare gli avversari con il 25% di azioni che finiscono un calcio di punizione, il che renderà difficile agli ospiti impostare l’azione come invece hanno come diktac dal proprio tecnico.

Salernitana che punta invece sulla costruzione dal basso e abbiamo però 325 passaggi realizzati nell’arco della partita, il che ci permette di capire dove sono i problemi della squadra visto che subisce poi da errori in fase di impostazione il 28% delle proprie reti, non sorprende che per lunghi tratti della stagione abbiano subito in media due gol ogni partita, dato che ora si abbassa a 1,6. Vedremo chi avrà la meglio a partire dal prossimo aggiornamento, la diretta di Juve Stabia Salernitana sta per cominciare, il fischio di inizio è vicino. (agg. Gianmarco Mannara)

LA C E’ IN VISTA PER GLI OSPITI

Inizia sabato 5 aprile 2025 alle ore 19:30 la diretta Juve Stabia Salernitana. Presso lo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia le Vespe, reduci dal bel successo esterno ottenuto contro il Cesena, tenteranno di migliorare ulteriormente la sesta posizione adesso occupata con quarantasei punti, al pari del Catanzaro che le sta però davanti. Nel mirino c’è la Cremonese, quarta forza del torneo distante appena tre lunghezze e quindi a portata di tiro per i campani che dovranno però vedersela contro un avversario ostico in questo derby regionale.

La Salernitana è senza dubbio in difficoltà ritrovandosi al diciannovesimo posto con trenta punti, meglio solo del Cosenza dietro di cinque punti e penalizzato di quattro dalla Federazione. I granata non devono comunque fasciarsi la testa prima del tempo considerando che la vittoria ed una combinazione di risultati utili dagli altri campi potrebbe anche consentirle di agganciare il Mantova e portarsi così a ridosso dell’uscita dai playout valevoli per la retrocessione in Serie C. In tal caso la squadra di mister Breda, battuta in casa dal Palermo nello scorso turno, scavalcherebbe la Reggiana e la Sampdoria.

JUVE STABIA SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Juve Stabia Salernitana ci aspettiamo la riconferma del modulo 3-4-2-1 con Thiam, Ruggero, Peda, Bellich, Floriani, Leone, Pierobon, Fortini, Candellone, Piscopo ed Adorante per i padroni di casa dopo l’ultimo successo ottenuto. Per riscattare la sconfitta rimediata nello scorso turno gli ospiti potrebbero invece modificare qualcosa rispetto al 3-5-2 con Christensen, Bronn, Ferrari, Lochoshvili, Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Soriano, Corazza, Raimondo e Cerri ammirato appunto soltanto qualche giorno fa.

DIRETTA JUVE STABIA SALERNITANA, LE QUOTE

I bookmakers sembrano abbastanza sicuri nell’indicare i padroni di casa come possibili vincitori per la diretta Juve Stabia Salernitana. Le quote proposte ad esempio da un’agenzia come Sisal parlano chiaro se si prende in considerazione appunto il segno 1 indicato a 2.30 e lo si confronta con il 2, equivalente al successo degli ospiti, quotato invece a 3.10. Neanche il pareggio rappresenta un’eventualità più probabile vendendo infatti pagato a 3.20.