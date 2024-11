DIRETTA JUVE STABIA SPEZIA, CACCIA APERTA ALLA CAPOLISTA

La diretta Juve Stabia Spezia è in programma per domenica 10 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia come partita valida per la tredicesima giornata della Serie B 2024/2025. Gli ospiti stanno occupando la terza posizione in classifica con 24 punti conquistati, uno in meno rispetto al Sassuolo, che se la vedrà contro un Sudtirol intenzionato a lasciare la zona playout, ed a due lunghezze dalla capolista Pisa, che dovrà invece affrontare una Sampdoria desiderosa di ritagliarsi uno spazio nei playoff.



I padroni di casa non hanno però alcuno scopo nel ricoprire il ruolo di vittima sacrificale e tenteranno anzi di imporsi così da migliorare la sesta piazza attualmente occupata a 17 punti. Ricordiamo inoltre che la direzione dell’incontro è stata affidata all’arbitro Paride Tremolada, proveniente dalla sezione AIA di Monza, supportato dagli assistenti Giovanni Baccini della sezione di Conegliano e Domenico Fontemurato della sezione di Roma 2, dal quarto uomo Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro ed al VAR ci saranno Davide Ghersini di Genova con Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.

DIRETTA JUVE STABIA SPEZIA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Juve Stabia Spezia sarà come di consueto garantita da DAZN, piattaforma che detiene i diritti per la messa in onda in esclusiva di tutte le partite del campionato di Serie B 2024/2024 attualmente in corso. Chi vorrà vedere la partita dovrà quindi possedere un abbonamento valido per utilizzare il servizio streaming via smart phone, tablet, smart tv oppure collegandosi al sito ufficiale tramite il browser sul proprio pc.

DIRETTA JUVE STABIA SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Spezia ci aiutano a capire quali potrebbero essere le scelte effettuate dai due allenatori in relazione agli schieramenti iniziali della gara valida per il girone A. Mister Guido Pagliuca dovrebbe optare per il 3-5-1-1 come modulo affidandosi a Thiam in porta, Ruggero, Varnier, Bellich in difesa, Floriani, Buglio, Leone, Pierobon, Fortini a centrocampo con Maistro ad agire alle spalle di Adorante.

Mister Luca D’Angelo dovrebbe pure lui riconfermare il modulo ammirato nell’ultima partita disputata scegliendo quindi il 3-5-2 che vedrà Gori tra i pali, Mateju, Hristov e Bertola a comporre il resto del reparto arretrato, Elia, S .Esposito, Nagy, Degli Innocenti e Reca sulla mediana mentre Falcinelli e P. Esposito costituiranno la coppia d’attacco.

DIRETTA JUVE STABIA SPEZIA, LE QUOTE

Cerchiamo infine di capire quale sarà il pronostico dell’esito finale per la diretta Juve Stabia Spezia prendendo in esame le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in relazione a questo incontro valevole per il tredicesimo turno del campionato cadetto. Stando a quanto pagato da Lottomatica, Betflag ed anche da Goldbet, la partita si preannuncia molto equilibrata con gli ospiti che potrebbero spuntarla visto che il 2 viene dato a 2.60 mentre l’1 è fissato a 2.95. I padroni di casa hanno dunque più o meno tante speranze di vincere quante quelle di pareggiare, con l’x invece dato a 2.85.