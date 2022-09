DIRETTA/ Juve Stabia Turris video streaming tv: due precedenti al Romeo Menti

DIRETTA JUVE STABIA TURRIS: I TESTA A TESTA

E ora passiamo ai precedenti della diretta di Juve Stabia Turris. Le due squadre si sono affrontate appena due volte al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, quattro se si considerano anche le sfida in casa della Turris. Le vespe hanno vinto entrambe le gare giocate in casa contro questo avversario. Il primo match è targato marzo 2021 e terminò col risultato finale di 4-1. Tra il minuto 22 e il 24 la squadra di casa era riuscita a siglare due reti grazie a una personale doppietta di Alessandro Marotta, uno su calcio di rigore.

Gli ospiti però alla mezz’ora la riaprivano grazie a Giannone. Nella ripresa ancora Marotta, autore di una tripletta, e Garattoni chiudevano un match che a dire il vero non era mai stato in discussione. I gialloblù hanno vinto anche nel match dello scorso anno giocato, curiosità, ancora a marzo ma stavolta del 2022. Si parla di una gara terminata addirittura col risultato di 3-0 grazie a una doppietta del bomber Eusepi intramezzata da una rete di Stoppa.

DIRETTA JUVE STABIA TURRIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Juve Stabia Turris, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Juve Stabia Turris esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

JUVE STABIA TURRIS: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Juve Stabia Turris, in diretta domenica 11 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Romeo Menti di Castellamare di Stabia, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del girone C di Serie C. Un derby campano molto importante in termini di classifica: entrambe le squadre hanno grandi ambizioni e puntano a fare il salto di qualità rispetto alla passata stagione.

La Juve Stabia ha iniziato il suo torneo nel migliore dei modi. I gialloneri hanno sconfitto il Gelbison per 1-3: per le Vespe a segno Maggioni, Pandolfi e Altobelli, reti inframezzate dal timbro di Bonalumi. Solo un 2-2 interno invece per la Turris contro la Virtus Francavilla: dopo le reti di GIannone e Manzi, i padroni di casa sono stati rimontati di Maiorino e Murilo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA TURRIS

Vediamo adesso quali sono le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Turris. I due tecnici sono alle prese con gli ultimi ballottaggi del caso, partiamo dalle Vespe, in campo con il consueto 4-3-3: Barosi, Maggioni, Tonucci, Cinaglia, Dell’Orfano, Altobelli, Berardocco, Ricci, Scaccabarozzi, Pandolfi, Bentivegna. Passiamo adesso al probabile undici della Turris, schierata con il 3-4-3: Perina, Manzi, Di Nunzio, Boccia, Ercolano, Ardizzone, Acquadro, Contessa, Giannone, Santaniello, Leonetti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passiamo a conoscere il giudizio dei bookmakers sulla diretta Juve Stabia Turris. Analizziamo le quote per le scommesse fornite dall’agenzia Eurobet, partiamo dall’1-X-2: la vittoria della Juve Stabia è 2,25, il pareggio è a 3,30, mentre la vittoria della Turris è 3,05. Grande equilibrio per i dati sul numero di gol del match: l’Under 2,5 è dato a 1,80, mentre l’Over 2,5 è dato a 1,90. Leggermente più marcate le differenze tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,70 e 2,02.

