Diretta Juve Stabia Venezia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 2^ giornata di Serie B.

DIRETTA JUVE STABIA VENEZIA: GRANDI AMBIZIONI!

La diretta Juve Stabia Venezia ci fa compagnia dalle ore 19:00 di sabato 30 agosto 2025, al Romeo Menti si gioca una bella partita che è valida per la seconda giornata di Serie B 2025-2026, potenzialmente un incrocio tra due squadre che hanno i playoff come obiettivo minimo e ora sono chiamate a confermarlo sul campo.

La Juve Stabia è semifinalista dello scorso anno, ma avendo cambiato anche allenatore è ripartita con qualche punto di domanda; all’esordio ha pareggiato contro l’Entella, forse non il risultato sperato ma che ha comunque fatto guadagnare un punto per aprire le danze, in vista dell’esordio davanti al proprio pubblico.

Meglio il Venezia, promosso e retrocesso nel giro di due stagioni come era già avvenuto la volta precedente; possiamo dire che i lagunari abbiano nella promozione diretta un traguardo anche concreto da andare a prendere, la prima in campionato ha portato in dote la vittoria interna contro il Bari, un ottimo avvio.

Adesso per la diretta Juve Stabia Venezia siamo in procinto di scoprire l’esito di quello che possiamo quasi definire un big match, aspettando che la partita prenda il via andiamo anche a fare qualche rapida considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni.

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA JUVE STABIA VENEZIA IN STREAMING VIDEO TV

Non esiste una diretta Juve Stabia Venezia, ma la partita di Serie B potrà essere seguito in diretta streaming video per gli abbonati DAZN o sul nuovo canale LaB Channel.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA VENEZIA

Ignazio Abate pensa alla diretta Juve Stabia Venezia con il 3-4-1-2: tra chi potrebbe prendersi una maglia da titolare citiamo Varnier in difesa (eventualmente con Ruggero e Bellich, a protezione di Confente), Mattia Mannini sulla fascia destra e Pierobon in mezzo, ma cerca spazio anche il giovane Burnete davanti. Qui però Candellone ha esordito con gol; difficile scalzarlo, così come togliere Nicola Mosti e Giuseppe Leone da una mediana in cui ci sarebbe anche Buglio. A sinistra agirà Reale, il modulo naturalmente prevede due trequartisti che possono essere De Pieri e Piscopo, oppure lo stesso Mosti nel suo ruolo naturale.

Il Venezia di Giovanni Stroppa, l’anno scorso promosso con la Cremonese, gioca con il 3-5-2 nel quale Franjic, Korac e Schingtienne agiscono davanti a Filip Stankovic; sulle fasce laterali abbiamo Hainaut e Bjarkason favoriti su Sagrado e Tavernaro, in mezzo attenzione a Kike Pérez che può tornare titolare prendendo il posto di uno tra Issa Doumbia e Duncan, va per la conferma invece Busio che ha anche la fascia di capitano e guiderà idealmente la squadra. Tandem offensivo tutto da gustare: John Yeboah in compagnia di Adorante, che tra l’altro affronta il ritorno al Menti da grande ex, poi Fila come opzione dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO JUVE STABIA VENEZIA

Sguardo alla diretta Juve Stabia Venezia attraverso le quote proposte dalla Snai, con un valore pari a 2,55 volte la giocata sul segno 2 per la vittoria dei lagunari; il successo della squadra di casa, regolato dal segno 1, vi farebbe guadagnare 2,85 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto e poi ecco naturalmente l’opzione del pareggio, per la quale puntare sul segno X e che porta in dote una vincita corrispondente a 3,00 volte la posta in palio sulla partita.