Diretta Juve Stabia Vibonese/ Streaming video tv: Vespe in crisi (Serie C)

Juve Stabia Vibonese, diretta dall’arbitro Tommaso Zamagni della sezione Aia di Cesena, si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia con fischio d’inizio alle ore 12.30 di oggi, domenica 31 gennaio 2021, per la ventunesima giornata del campionato di Serie C, nel girone C. Sfida certamente molto interessante, la diretta di Juve Stabia Vibonese mette in copertina il difficile momento delle Vespe, che hanno perso pure il recupero di mercoledì contro la Casertana, rimanendo ferme a quota 23 punti in classifica, decisamente troppo poco per una Juve Stabia che aveva sicuramente ambizioni maggiori ad inizio campionato. D’altro canto, non è che la Vibonese se la passi molto meglio: arriva da un pareggio casalingo contro il fanalino di coda Cavese e ha 22 punti. Sarà dunque una sorta di scontro diretto fra Juve Stabia e Vibonese: chi vincesse si rilancerebbe verso la zona playoff, ma in caso di sconfitta bisognerà cominciare a guardarsi alle spalle.

La diretta tv di Juve Stabia Vibonese sarà disponibile in pay-per-view sul canale numero 256 di Sky Sport, possibilità che si va ad aggiungere all’immancabile diretta streaming video tramite Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 sia per i suoi abbonati sia per chi volesse acquistare la partita come evento singolo.

Presentiamo adesso le probabili formazioni di Juve Stabia Vibonese basandoci sulle scelte dei due allenatori nelle precedenti uscite. Ecco dunque per la Juve Stabia un modulo 3-4-1-2 con i tre difensori Troest, Allievi e Mulè davanti al portiere Tomei; a centrocampo il quartetto formato da Garattoni, Berardocco, Vallocchia e Scaccabarozzi, infine in attacco avevamo avuto Fantacci trequartista in appoggio alle due punte Borrelli e Cernigoi. Per la Vibonese invece va ricordato il seguente modulo 3-5-2: Sciacca, Redolfi e Bachini nella retroguardia a tre davanti al portiere Marson; folta linea di centrocampo a cinque dove avevamo visto in azione Ciotti, Spina, Vitiello, Tumbarello e Rasi così come Berardi e Plescia avevano invece formato il tandem d’attacco.

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Juve Stabia Vibonese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Padroni di casa favoriti: il segno 1 dunque è quotato a 1,87. Si sale poi a quota 3,35 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria esterna della Vibonese.



