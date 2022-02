DIRETTA/ Juve Stabia Vibonese video streaming tv: precedenti, solo vittorie gialloblu

DIRETTA JUVE STABIA VIBONESE: I TESTA A TESTA

In attesa della diretta di Juve Stabia Vibonese leggiamo quelli che sono i precedenti. Al Romeo Menti di Castellammare di Stabia la gara si è giocata per quattro volte con le vespe che sono a punteggio pieno con quattro vittorie. Incredibile è il conto anche perché in trasferta le vespe contro questo avversario hanno giocato cinque volte con un pari e quattro vittorie. L’ultima volta in casa la Juve Stabia ha vinto contro la Vibonese per 2-0 era il 31 gennaio del 2021. La gara fu decisa nel primo tempo dai gol di Berardocco su calcio di rigore e Borrelli.

Nella ripresa gli ospiti provavano a spingere in avanti senza però trovare la via del gol, nemmeno siglando quella della bandiera. La gara più ridondante è sicuramente il 5-1 del febbraio 2010, una partita giocata ad altissimo ritmo dalle vespe che hanno dimostrato di essere squadra di categoria anche in quell’occasione. L’unica volta che la Vibonese non ha perso è una gara giocata in casa del dicembre 2018 e dire che avrebbe anche potuto vincerla. I padroni di casa erano andati avanti al minuto 92 con Franchino mentre il pari lo aveva siglato al 95esimo Carlini.

DIRETTA JUVE STABIA VIBONESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Juve Stabia Vibonese di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

JUVE STABIA VIBONESE: PARTITA COMPLICATA…

Juve Stabia Vibonese, in diretta martedì 22 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia sarà una sfida valevole per la 22^ giornata del campionato di Serie C. Vespe in difficoltà dopo l’ultimo ko in casa del Picerno: terza sconfitta consecutiva per la Juve Stabia, ora risucchiata nel gruppo di squadre a quota 33 punti, appena sopra la zona play out comunque al momento ancora distante 7 punti.

La Vibonese è uscita sconfitta con un rocambolesco 3-2 dall’ultima trasferta di Latina, una sconfitta che ha lasciato i calabresi da soli all’ultimo posto, a -4 dalla Fidelis Andria penultima, anche dopo il cambio della guardia in panchina tra D’Agostino e Nevio Orlandi. Juve Stabia vincente 1-3 nel match d’andata in casa della Pistoiese, 2-0 per le Vespe il 31 gennaio 2021 nell’ultimo precedente tra le due squadre disputato a Castellammare di Stabia.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA VIBONESE

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Vibonese, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Per la Juve Stabia, Stefano Sottili schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Russo, Donati, Troest, Caldore, Dell’Orfanello, Daví, Altobelli, Bentivegna, Schiavi, Stoppa, Eusepi. Risponderà la Vibonese allenata da Nevio Orlandi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Marson; Risaliti, Suagher, Carosso; Corsi, Gelonese, Cattaneo, Bellini, Mahrous; Volpe, Sorrentino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juve Stabia Vibonese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juve Stabia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Vibonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.



