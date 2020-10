Diretta/ Juve Stabia Virtus Francavilla (Serie C) streaming video: campani in crisi?

DIRETTA JUVE STABIA VIRTUS FRANCAVILLA: PADALINO VUOLE LA SCOSSA!

Juve Stabia Virtus Francavilla, in diretta domenica 11 ottobre 2020 alle ore 15.00, sarà un match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone C, presso lo stadio Menti di Castellammare di Stabia. Nelle ultime quattro partite ufficiali le Vespe hanno subito tre sconfitte fra Coppa e campionato, vincendo solo nella trasferta di Vibo Valentia di domenica scorsa. Anche nel turno infrasettimanale i campani sono incappati in una sconfitta, gli etnei si sono imposti di misura grazie a una rete messa a segno di Tonucci e ora alla squadra di Padalino serve una scossa. Da trovare possibilmente già contro una Virtus Francavilla che a sua volta è partita in campionato con due sconfitte consecutive, ma mercoledì è riuscita a muovere la classifica con un punto conquistato in casa contro la Vibonese. Due volte in svantaggio, i pugliesi sono riusciti a recuperare a 8′ dal novantesimo con un rigore trasformato da Vazquez che ha interrotto la serie-no.

DIRETTA JUVE STABIA VIRTUS FRANCAVILLA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Juve Stabia Virtus Francavilla, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Juve Stabia e Virtus Francavilla. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Pasquale Padalino con un 4-3-3: Tomei; Garattoni, Troest, Allievi, Rizzo; Vallocchia, Berardocco, Mastalli; Cernigoi, Romero, Golfo. Gli ospiti guidati in panchina da Bruno Trocini affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 3-5-2 come modulo di partenza: Crispino; Delvino, Celli, Caporale; Giannotti, Castorani, Zenuni, Franco, Nunzella; Perez, Ekuban.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Juve Stabia Virtus Francavilla grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 1,70, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,30, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 4,60 la posta scommessa.



