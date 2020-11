Diretta/ Juve Stabia Viterbese (Serie C) streaming video e tv: Etruschi per ripartire

DIRETTA JUVE STABIA VITERBESE: CAMPANI FAVORITI!

Juve Stabia Viterbese, sabato 21 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C. Etruschi chiamati a ripartire dopo il cambio della guardia in panchina, con la scelta di Roberto Taurino per risollevare una situazione di classifica difficile: con due partite in meno finora disputate i gialloblu sono in zona play out con 7 punti conquistati in 9 partite. Ultima sfida, quella dell’11 novembre scorso contro il Monopoli, un pareggio in cui dopo tante rimonte subite è stata la formazione laziale a riacciuffare gli avversari grazie a un gol di Mamadou Tounkara. Dall’altra parte la Juve Stabia è uscita con un pari dal derby in trasferta contro la Turris di domenica scorsa, tornando a fare punti dopo due sconfitte consecutive e mantenendosi in zona play off, con 14 punti in 11 gare disputate, anche se per le Vespe la vittoria manca dal match interno contro il Bisceglie del 1 novembre scorso.

DIRETTA JUVE STABIA VITERBESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Viterbese sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA VITERBESE

Le probabili formazioni di Albinoleffe Como, sfida che andrà in scena presso lo stadio Città di Gorgonzola. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Pasquale Padalino con un 4-3-3: Tomei; Garattoni, Codromaz, Allievi, Rizzo; Scaccabarozzi, Bovo, Mastalli; Fantacci, Bentivegna, Bubas. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto Taurino schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Daga; Mbende, Ferrani, De Santis; Falbo, De Falco, Markic, Palermo, Bezziccheri; Calì, Rossi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Juve Stabia e Viterbese queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.95, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.15 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.95.



© RIPRODUZIONE RISERVATA