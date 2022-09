DIRETTA/ Juve Stabia Viterbese video streaming tv: dominio delle Vespe in passato

DIRETTA JUVE STABIA VITERBESE: IL TESTA A TESTA

Nell’approcciare la diretta di Juve Stabia Viterbese andiamo a scoprire quali siano i precedenti tra queste due squadre. Non tantissimi a dire il vero: sei in totale, e i primi due sono andati in scena nella stagione 1999-2000 (sempre in Serie C) dopo la quale abbiamo dovuto aspettare 18 anni per rivedere questa sfida. Il bilancio generale ci parla di un dominio delle vespe: cinque vittorie a fronte di una sola sconfitta, la Juve Stabia dal 2018 a oggi ha sempre battuto la Viterbese e soprattutto lo ha fatto senza mai subire gol, e segnandone 11 in totale.

Nel primo campionato del terzo millennio in cui si è verificato questo incrocio, la Juve Stabia ha vinto due volte per 4-0: la partita del Romeo Menti era stata giocata alla fine di novembre (appunto quattro anni fa) e i gol erano stati realizzati da Daniele Paponi, autore di una doppietta (la prima rete su rigore), Luigi Viola e Giacomo Calò. Abbiamo poi avuto un 2-0 nel novembre 2020 e la vittoria per 1-0 all’Enrico Rocchi del marzo 2021; nel novembre 1999 la Juve Stabia si era imposta per 3-1, all’aprile 2000 risale l’unica vittoria della formazione laziale contro questa avversaria, quel giorno Emiliano Testini aveva segnato due gol e l’opera era stata completata poco più tardi dal tris servito da Juan Turchi, al tredicesimo gol del suo campionato. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA JUVE STABIA VITERBESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Viterbese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

RISULTATO SCONTATO?

Juve Stabia Viterbese, in diretta sabato 24 settembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valida per la 5^ giornata del campionato di Serie C. Vespe in ascesa dopo aver messo in fila due successi consecutivi, la Juve Stabia ha battuto 0-1 il Monterosi Tuscia in trasferta nel turno infrasettimanale per poi riuscire a piegare 2-0 in casa il Monopoli, agganciando il treno di testa del girone C.

I campani cercheranno il terzo acuto consecutivo contro una Viterbese ancora in difficoltà e a caccia della prima vittoria in campionato, dopo due pari consecutivi gli etruschi sono caduti in casa contro il Pescara e sono alla ricerca di un cambio di passo per evitare un’altra stagione di passione. Il 21 novembre 2020 la Viterbese ha vinto 2-0 l’ultimo precedente casalingo contro la Viterbese, che dal 1999 a oggi è sempre stata sconfitta nelle sfide a Castellammare di Stabia.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA VITERBESE

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Viterbese, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Per la Juve Stabia, Leonardo Colucci schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Barosi, Maggioni, Caldore, Cinaglia, Dell’Orfano, Altobelli, Ricci, Guarracino, Bentivegna, Pandolfi, Scaccabarozzi. Risponderà la Viterbese allenata da Giacomo Filippi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Fumagalli; Marenco, Ricci, Monteagudo; Semenzato, Mbaye, Andreis, Manarelli; Mungo, Volpicelli; Polidori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVE STABIA VITERBESE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juve Stabia Viterbese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Juve Stabia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Viterbese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.











