DIRETTA/ Juventus A Juventus B (risultato 1-0) streaming video tv: sblocca Vlahovic su rigore!

DIRETTA JUVENTUS A JUVENTUS B (RISULTATO 1-0): VLAHOVIC SU RIGORE

Si accende l’amichevole tra Juventus A e Juventus B al 14′, con un gran tiro di Miretti scagliato dalla distanza che va a scheggiare l’incrocio dei pali. Appena un minuto dopo Nicolussi Caviglia tenta la serpentina in area alla ricerca di spazi per calciare verso la porta difesa da Garofani: il centrocampista viene però atterrato dai difensori della Next Generation e l’arbitro assegna un calcio di rigore. Sul dischetto va Vlahovic, che angola il pallone a destra, imprendibile per il portiere. Lo Stadium esulta e si gode il gol del giocatore più atteso che, secondo le voci di mercato, potrebbe presto lasciare il club bianconero. (agg. JC)

DIRETTA JUVENTUS A JUVENTUS B (RISULTATO 0-0): CI PROVA NICOLUSSI CAVIGLIA

Comincia l’amichevole in famiglia tra Juventus A e Juventus B, per l’occasione chiamate “Black” e “White”. La prima occasione arriva al 5′ con Nicolussi Caviglia in posizione centrale a servire Weah sulla destra. Lo statunitense trova Miretti che serve nuovamente l’ex Salernitana, che con il sinistro ci prova ma non impensierisce il portiere della Next Generation Garofani. In attesa di nuovi sviluppi, vediamo anche le formazioni ufficiali della sfida. JUVENTUS BLACK (3-5-2): Pinsoglio; De Winter, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Locatelli, Miretti, Weah; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri. A disp. Scaglia, Gatti, Rugani, Huijsen, Mulazzi, Barrenechea, Milik, Kean, Kaio Jorge, Soulé, Yildiz, Iling-Junior. JUVENTUS WHITE (3-5-2): Garofani; Savona, Poli, Muharemovic; Perotti, Maressa, Nonge, Hasa, Turicchia; Mbangula, Cerri. All. Brambilla. A disp. Daffara, Riccio, Rouhi, Gonzalez, Citi, Leo, Sersanti, Da Graca, Mancini, Cudrig, Valdesi, Lipari. (agg. JC)

DIRETTA JUVENTUS A JUVENTUS B (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, sta per cominciare la diretta di Juventus A Juventus B, un evento estivo che di solito si svolge nella cornice di Villar Perosa. Fa allora forse un po’ strano pensare che lo spostamento a Torino sia avvenuto proprio nell’anno del centenario della famiglia Agnelli alla guida della società bianconera, perché non c’è altro luogo legato alla casa “reale” come Villar Perosa, in particolare pensando all’avvocato Gianni Agnelli. Vedremo se questo spostamento avrà effetti anche pratici: in collina l’invasione di campo era un rito, magari allo Stadium si giocheranno 90 minuti…

Per Massimiliano Allegri comunque dovrà essere un’occasione anche per avere dei riscontri dal punto di vista tecnico, nei limiti del possibile, perché l’inizio del campionato si avvicina sempre di più. Di certo da questo punto di vista sarà molto più significativa la partita di sabato sera contro l’Atalanta, ma anche festeggiando in famiglia potrebbe emergere qualche segnale da non sottovalutare: tutto questo premesso, diamo finalmente la parola al campo perché adesso comincia davvero la diretta di Juventus A Juventus B! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA JUVENTUS A JUVENTUS B STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Juventus A Juventus B sarà garantita agli abbonati sul canale 201 della piattaforma satellitare, cioè Sky Sport, ma anche in diretta streaming video tramite il servizio Sky Go, oppure sulla piattaforma DAZN, anche in questo caso su abbonamento. Per tutti gli altri tifosi e appassionati, il punto di riferimento saranno soprattutto il sito e i profili social ufficiali della Juventus.

ALLENAMENTO E FESTA IN FAMIGLIA

Juventus A Juventus B, in diretta alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 9 agosto 2023, è la classica amichevole in famiglia bianconera, che però quest’anno si sposta dalle colline di Villar Perosa all’Allianz Stadium di Torino. Forse si perde un po’ del fascino della tradizione, ma sicuramente sarà migliore la cornice di pubblico, perché sono annunciati almeno 20.000 spettatori per quello che forse può essere definito più correttamente un allenamento congiunto – anche a Villar Perosa in genere non si giocano mai per intero 90 minuti, vediamo se allo Stadium cambierà qualcosa.

La diretta di Juventus A Juventus B, con ingresso gratuito per chi si è accreditato, si sposta quest’anno dalla provincia in città per celebrare il centenario dell’ingresso della famiglia Agnelli alla guida della Juventus, che si verificò appunto nel 1923. All’Allianz Stadium è quindi prevista anche la presenza di John Elkann, numero uno di Exor, cassaforte della famiglia Agnelli e socio di maggioranza della Juventus. Tutto questo premesso, siamo curiosi di scoprire che cosa succederà in campo: la diretta di Juventus A Juventus B è sempre un evento interessante…

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS A JUVENTUS B

Conosciamo già le formazioni ufficiali della diretta di Juventus A Juventus B, quindi andiamo a scoprire chi saranno i protagonisti dal primo minuto di questa amichevole in famiglia. La Juventus A, quella che possiamo definire titolare, vedrà un modulo 3-5-2: Pinsoglio in porta; davanti a lui i tre difensori De Winter, Bremer e Alex Sandro; nella linea a cinque di centrocampo agiranno invece Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Locatelli, Miretti e Weah; infine in attacco avremo Chiesa e Vlahovic, sotto la guida naturalmente dell’allenatore Massimiliano Allegri.

A disposizione ci saranno Scaglia, Gatti, Rugani, Huijsen, Mulazzi, Barrenechea, Milik, Kean, Kaio Jorge, Soulé, Yildiz e Iling-Jr, mentre dall’altra parte la Juventus Sarà allenata da mister Brambilla e avrà questi undici titolari: Garofani; Savona, Muharemovic, Poli, Turicchia; Maressa, Nonge, Perotti; Mbangula, Cerri, Hasa. Completiamo il quadro citando anche i panchinari di questa Juventus B, che saranno Daffara, Riccio, Rouhi, Gonzalez, Citi, Leo, Sersanti, Da Graca, Mancini, Cudrig, Valdesi e Lipari.











