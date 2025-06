Diretta Juventus Al Ain streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per il Mondiale per Club 2025, 19 giugno

DIRETTA JUVENTUS AL AIN: ECCO IL DEBUTTO BIANCONERO!

Con la diretta Juventus Al Ain arriva, alle ore 3.00 italiane della mattina di giovedì 19 giugno (ovviamente ancora mercoledì negli Usa), l’esordio bianconero al Mondiale per Club 2025: i bianconeri proseguono con Igor Tudor, che onestamente non era il piano A, tuttavia ora deve sfruttare la grande chance concessa dal club.

Tudor ha conquistato la qualificazione in Champions League, non c’è stato un salto di qualità ma ha raggiunto l’obiettivo che gli era stato chiesto e allora la Juventus lo ha premiato con l’opportunità di allenare il club anche in questo Mondiale e poi di iniziare la prossima stagione, ovviamente puntando a fare meglio e lottare seriamente per lo scudetto.

Per il momento c’è da affrontare la diretta Juventus Al Ain, una sfida sulla quale è difficile sbilanciarsi perché non conosciamo molto la formazione degli Emirati Arabi Uniti, primo ostacolo nel girone G, nel quale onestamente i bianconeri e il Manchester City dovrebbero essere i netti punti di riferimento.

Possiamo aggiungere che l’Al Ain ha comunque vinto la Champions League asiatica nel 2024 e quindi vorrà mettersi in mostra anche sul palcoscenico globale garantito dalla nuova e ricchissima competizione, staremo però a vedere se potrà essere un pericolo per la Signora nella diretta Juventus Al Ain.

JUVENTUS AL AIN IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Juventus Al Ain in tv sarà in chiaro per tutti su Italia 1, un bel premio per chi si sveglierà nel cuore della notte, mentre il riferimento generale per la diretta streaming video per tutto il Mondiale per Club è sempre Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS AL AIN

Igor Tudor nelle probabili formazioni per la diretta Juventus Al Ain non rinuncia al modulo 3-4-2-1: titolare in difesa Rugani con Kalulu e Gatti davanti a Di Gregorio. Come esterni Cambiaso a sinistra, sull’altro versante invece Nico Gonzalez è in ballottaggio con Weah. In mezzo il dubbio Locatelli, quindi potrebbero giocare McKennie e Koopmeiners, che però è una soluzione anche per la trequarti in lotta con Conceiçao. La certezza a centrocampo è comunque Thuram così come Yildiz trequartista; come prima punta invece Kolo Muani sembra essere in vantaggio su Vlahovic.

Vladimir Ivic ha in mente invece il modulo 5-3-2 con Laba e Rahimi in attacco. Procedendo a questo punto a ritroso, Nader sarà il riferimento nel cuore del centrocampo, con Kaku e Al Baloushi mezzali. Il portiere Eisa sarà protetto dai centrali Fabio Cardoso e Yong-Woo, con un posto ancora da assegnare più Traoré e Salomoni in qualità di terzini.

PRONOSTICO E QUOTE

Bianconeri ovviamente favoriti secondo le quote Snai per il pronostico sulla diretta Juventus Al Ain: formalmente in trasferta, il segno 2 vale appena 1,24 volte la giocata, mentre con il segno 1 per la vittoria emiratina la quota sarebbe di 9,75. Infine il segno X, ovviamente per il pareggio, a sua volta intrigante con una quotazione pari a 6,00.