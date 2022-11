Diretta/ Juventus Arsenal streaming video tv: per la vetta (Champions donne)

DIRETTA JUVENTUS ARSENAL FEMMINILE: UN QUASI SPAREGGIO…

Juventus Arsenal, in diretta giovedì 24 novembre 2022 alle ore 21.00 presso l’Allianz Stadium di Torino sarà una delle sfide valevoli per la terza giornata della fase a gironi della Women’s Champions League. C’è in ballo il primo posto nel girone C della Champions League femminile. L’Arsenal ha vinto entrambe le precedenti sfide disputate contro Lione e Zurigo mentre la Juventus si è dovuta accontentare di un pareggio contro le francesi dopo aver battuto le elvetiche all’esordio.

Risultati Mondiali Qatar 2022, classifiche/ Diretta gol live score: Uruguay bloccato!

In campionato la Juventus dopo aver espugnato il campo del Parma insegue sempre la Roma prima in classifica, avanti di 4 punti rispetto alle bianconere dopo 9 partite disputate. Nella Premier League femminile l’Arsenal è reduce da una sconfitta interna per 2-3 contro il Manchester United e ora insegue a 3 lunghezze di distanza il Chelsea, raggiunto proprio dal Manchester United a 18 punti al secondo posto in classifica.

DIRETTA/ Portogallo Ghana (risultato 0-0) video streaming Rai 2: lusitani spenti!

COME VEDERE LA PARTITA JUVENTUS ARSENAL FEMMINILE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Juventus Arsenal femminile sarà trasmessa in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione della massima competizione europea femminile, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ARSENAL FEMMINILE

Le probabili formazioni della diretta Juventus Arsenal femminile, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di T0rino. Per la Juventus, Joseph Montemurro schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Aprile, Lundorf, Rosucci, Lenzini, Boattin, Caruso, Gunnarsdottir, Junge-Pedersen, Cernoia, Girelli, Beerensteyn. Risponderà l’Arsenal allenato da Jonas Eidevall con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Zinsberger, Wienroither, Wubben-Moy, Catley, McCabe, Walti, Leonhardsen-Maanum, Nobbs, Mead, Blackstenius, Foord.

Diretta/ Uruguay Corea del Sud (risultato finale 0-0): pareggio giusto ma brutto!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Arsenal femminile, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida inaugurale del Mondiale di calcio. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo dell’Arsenal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA