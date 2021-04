Diretta Juventus Ascoli primavera/ Streaming video tv: tutto facile per Bonatti?

DIRETTA JUVENTUS ASCOLI PRIMAVERA: SFIDA GIA’ DECISA?

Juventus Ascoli primavera, diretta dall’arbitro Paride Tremolada, è la partita in programma oggi, sabato 17 aprile: fischio d’inizio previsto per le ore 11.00. Si apre la 19^ giornata del primo campionato di categoria, la quarta del turno di ritorno e prima sfida che ci si para davanti è proprio la diretta tra Juventus e Ascoli primavera, vero scontro testa coda della classifica.

Alla vigilia del nuovo turno ricordiamo infatti che i bianconeri padroni di casa, dopo aver anche superato il Milan nell’ultimo turno, sono saliti fino al quarto piazzamento della graduatoria, riuscendo dunque a mettersi subito alle spalle il doppio scivolone occorso contro Spal e Cagliari nelle ultime settimane. Tutt’altro contesto invece per i piceni: la squadra di Mister Seccardini, finita KO contro l’Inter nell’ultimo turno, rimane ancora fanalino di coda del primo campionato giovanile e con appena cinque punti rimediati fino ad oggi, quasi già dispera della salvezza.

DIRETTA JUVENTUS ASCOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Ascoli Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

DIRETTA JUVENTUS ASCOLI PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta tra Juventus e Ascoli primavera, non dovrebbero esserci grandissime novità nelle probabili formazioni disegnate da Mister Bonatti, che ancora una volta per il club piemontese ha preparato un comodo 4-2-3-1. Ecco che allora questa mattina sarà spazio per Da Graca in prima punta, con Illing e Soulè confermati sull’esterno (anche se Cotter è valida alternativa dalla panchina): Sekulov sarà titolare sulla linea della trequarti. Per la mediana si faranno avanti Miretti e Brrenechea, con alle spalle un solito quartetto in difesa, composto ancora una volta da Ntenda, De Winter, Riccio e Mulazzi. Spazio al 4-3-3 invece per l’Ascoli primavera, dove Seccardini dovrebbe concedere nuovo spazio al primo minuto in attacco a Ricciardi, D’Agostino e Intinacelli. Si accende poi ballottaggio in cabina di regia tra Franzolini e Marucci, mentre Olivieri e Lisi saranno ancora titolari come mezz’ali. Nessuna novità poi in difesa, con i soliti Gurini, Alagna, Ceccarelli e Pulsoni confermati.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match della 19^ giornata di campionato non esitiamo a concedere ai padroni di casa il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 del match ha quotato a 1.17 la vittoria della Juventus Primavera, mentre il successo dell’Ascoli vale 12.00 la posta in palio: il pari è stato dato a 6.25.



