Diretta/ Juventus Atalanta Primavera, streaming video e tv. Serve una scossa

DIRETTA JUVENTUS ATALANTA PRIMAVERA: BIANCONERI IN CERCA DI CONTINUITA’

Juventus Atalanta primavera, in diretta sabato 20 marzo 2021 alle ore 17.00 presso lo Juventus Training Center, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Serve una scossa alla stagione di due squadre sulla carta molto quotate, ma che non stanno riuscendo a trovare la giusta continuità di rendimento per puntare davvero al vertice della classifica. Vale per la Juventus che continua ad alternare sconfitte e vittorie nel suo cammino: negli ultimi 4 match disputati dai bianconeri sono arrivati due successi in casa contro Fiorentina e Torino e altrettante sconfitte contro Spal e Cagliari in trasferta. L‘Atalanta invece dopo l‘ultimo pareggio in casa dell’Inter, di per sé comunque un risultato positivo visto il rendimento dei nerazzurri, si è ritrovata staccata di un punto dalla zona play off, di nuovo al settimo posto. I Campioni d’Italia stanno pagando un avvio di campionato negativo e lo sforzo compiuto per risalire la china, la Juventus invece con le sconfitte fuori casa ha perso l’occasione per restare agganciata al treno di testa, con Roma, Inter e Sampdoria ora distanziatesi ai primi tre posti.

DIRETTA JUVENTUS ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Atalanta Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Juventus e Atalanta Primavera presso lo Juventus Training Center. I padroni di casa allenati da Andrea Bonatti scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Garofani; Leo, de Winter, Riccio, Ntenda; Soule, Barrenechea, Miretti, Iling; Da Graca, Sekulov. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Massimo Brambilla con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Gelmi, Renault, Ceresoli, Sidibe, Scanagatta, Scalvini, Grassi, Gyabuaa, Italeng, Vorlicky, Kobacki.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Juventus e Atalanta Primavera, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.20 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.60 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.05 volte la posta scommessa.

