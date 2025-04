DIRETTA JUVENTUS ATALANTA PRIMAVERA, OROBICI IN TRASFERTA

Un ultimo turno di campionato che ha regalato una vittoria a testa molto importante per gli obiettivi stagioni. La diretta Juventus Atalanta Primavera andrà in scena sabato 5 aprile 2025 alle ore 15:00 in casa dei bianconeri.

La Juventus Primavera ha vissuto un mese di marzo molto positivo avendo perso solamente contro il Cagliari. Le altre quattro sfide sono state tutte vinte, in ordine con Torino, Fiorentina, Genoa e infine Cremonese, le ultime due per 1-0.

Video Fiorentina Atalanta (1-0)/ Gol e highlights: Kean continua a segnare!

L’Atalanta Primavera arrivava da quattro sconfitte consecutive contro Lazio, Fiorentina, Milan e Bologna tra metà febbraio e inizio marzo. Per fortuna dei giovani orobici è arrivata una reazione importante con i successi con Genoa, Lecce e Monza.

DOVE VEDERE DIRETTA JUVENTUS ATALANTA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Juventus Atalanta Primavera dovrete collegarvi su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Discorso analogo per la diretta streaming con l’applicazione o il sito web di Sportitalia.

DIRETTA/ Fiorentina Atalanta (risultato finale 1-0): la Dea cade a Firenze! (30 marzo 2025)

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA PRIMAVERA

La Juventus Primavera scenderà sul rettangolo verde con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Radu, difeso da Savio, Verde, Martinez e Pagnucco. In mediana spazio Ripani e Boufandar mentre sulla trequarti Ventre, Biliboc e Vacca. Davanti Pugno.

L’Atalanta replica con l’assetto tattico 3-5-2 con Pardel in porta protetto dal trio Gobbo, Ramaj e Comi. Agiranno da esterni Idele e Simonetto mentre Steffanoni, Bonanomi e Armstrong. In attacco coppia Artesiani-Fiogbe.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS ATALANTA PRIMAVERA

La squadra favorita è la Juventus, data a 2.25. Il 2 fisso è offerto a 2.60 in favore dell’Atalanta mentre la X è a 3.65. Over 2.5 a 1.50, Under alla stessa soglia a 2.30.

Video Atalanta Monza Primavera (4-0)/ Gol e highlights: prova di forza!