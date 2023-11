DIRETTA/ Juventus Atalanta (risultato 0-0) Primavera video streaming tv: si gioca! (oggi 11 novembre 2023)

DIRETTA JUVENTUS ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Juventus Atalanta Primavera che cosa ci dirà? Proviamo ad immaginarlo sulla carta analizzando le statistiche dei bianconeri e dei nerazzurri nella prima parte del campionato Primavera 1. La Juventus Primavera dopo le prime nove giornate ha raccolto 16 punti in classifica, maturati tramite cinque vittorie, un solo pareggio e tre sconfitte, mentre la differenza reti dei giovani bianconeri in campionato è un positivo +5, frutto di diciotto gol segnati a fronte dei tredici invece al passivo.

L’Atalanta Primavera si colloca su valori simili perché vanta 14 punti in classifica, che sono stati frutto di quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle prime nove giornate di campionato, un rendimento tutto sommato positivo come dimostra pure il valore della differenza reti, che è pari a +3 perché i gol segnati dall’Atalanta sono quattordici mentre quelli subiti sono undici. Adesso però le statistiche hanno importanza molto relativa, perché si impone l’attualità: parola al campo, finalmente la diretta di Juventus Atalanta Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

JUVENTUS ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Atalanta Primavera non sarà disponibile, anche se ovviamente la modalità per seguire la partita del campionato 1 esiste: infatti è Sportitalia a occuparsi del torneo Under 19, per la gara in questione però lo farà soltanto con il servizio di diretta streaming video. Nello specifico, potrete consultare il sito di Sportitalia (sportitalia.com) oppure visitare il canale SI Solo Calcio, che da qualche anno è presente soltanto sul web in mobilità; la terza opzione è quella di installare e attivare l’app Sportitalia sui vostri dispositivi mobili, come sempre PC, tablet e smartphone.

SQUADRE DIVISE DA DUE PUNTI

Juventus Atalanta Primavera sarà in diretta dal “Training Center” di Vinovo, alle ore 13:00 di sabato 11 novembre 2023 per la decima giornata del campionato Primavera 1 2023-2024. Sfida che si preannuncia equilibrata tra due squadre che stanno vivendo un momento positivo: i bianconeri, infatti, dopo tre vittorie consecutive stazionano a quota sedici punti in classifica. Discorso simile per i bergamaschi che, grazie al successo ottenuto contro il Monza, si sono portati a quota quattordici punti,

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA PRIMAVERA

Per Juventus Atalanta Primavera il tecnico dei padroni di casa Paolo Montero dovrà sciogliere il dubbio tra Grosso e Scienza mentre Vacca sarà regolarmente al suo posto. In casa orobica, invece, mister Bosi confermare Vlahovic al centro dell’attacco.

DIRETTA JUVENTUS ATALANTA PRIMAVERA: LE QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Juventus Atalanta Primavera secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti i bianconeri tanto che il segno 1 per la vittoria è quotato a 1.80, mentre il segno 2 per un successo dei bergamaschi è proposto a 2.45. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, dal momento che il segno X è proposto a 3.20 volte la posta in palio oggi.











