Diretta Juventus Atalanta Primavera/ Streaming video tv: la Dea punta alla fuga

Juventus Atalanta Primavera, diretta dall’arbitro Michele Di Cairano, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 17.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato Primavera 1. I campioni d’Italia dopo una lunga serie di risultati utili hanno confermato di essere in calo con la sconfitta subita in Coppa Italia contro la Roma. Un 1-4 che ha stupito per le proporzioni, ma l’Atalanta primavera era già reduce da 2 pareggi consecutivi in campionato contro Torino e Sampdoria che ne avevano rallentato la corsa. Proverà ad approfittarne una Juventus primavera che in realtà è reduce a sua volta da una pesante sconfitta in casa dell’Empoli, un ko che ha impedito ai bianconeri di piazzare il sorpasso al terzo posto ai danni dell’Inter. In Coppa Italia primavera però la Juventus si è riscattata con un rotondo 3-0 interno alla Cremonese. Nel match d’andata l’Atalanta ha vinto con una schiacciante goleada con doppietta di Colley e gol di Gyabuaa, Da Riva e Traoré. Ultimo precedente in casa della Juventus in campionato datato 23 novembre 2018 e anche in quell’occasione ci fu una cinquina atalantina, 1-5 con gol bergamaschi di Kulusevski, Zortea, Piccoli e doppietta di Colpani.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Atalanta Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Juventus Atalanta Primavera, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 17.00, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato Primavera 1. La Juventus primavera allenata da Zauli dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Israel; Leo, Riccio, Gozzi, Anzolin; Sekulov, Leone, Ahamada; Tongya; Petrelli, Moreno. L’Atalanta primavera guidata in panchina da Brambilla sarà chiamata a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Gelmi, Ghislandi, Ruggeri, Panada, Heidenreich, Guth, Ghisleni, Gyabuaa, Kobacki, Cortinovis, Cambiaghi.



