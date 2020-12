Diretta/ Juventus Atalanta (Serie A) streaming video e tv: sfida da Champions

DIRETTA JUVENTUS ATALANTA: GASP A TORINO SENZA IL PAPU E TRA LE POLEMICHE…

Juventus-Atalanta, in diretta presso l’Allianz Stadium di Torino in programma mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 18.30, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Match da Champions tra due squadre che fanno parte del gruppo delle prime 16 d’Europa: i bianconeri nelle ultime sfide contro Torino e Genoa hanno fatto bottino pieno, pur soffrendo forse più del previsto contro formazioni impelagate in zona retrocessione. La Juventus però nel mezzo ha piazzato la grande impresa di Barcellona, la vittoria 0-3 al Camp Nou che ha garantito anche un sorteggio più abbordabile agli ottavi di Champions, in cui i bianconeri affronteranno il Porto. L’Atalanta invece se la vedrà contro il Real Madrid, una sfida destinata ad entrare nella storia del club orobico. Nel frattempo però col 3-0 alla Fiorentina i bergamaschi hanno dimostrato di credere nell’ennesimo campionato da protagonisti nel ciclo Gasperini. Questo nonostante la rottura col capitano, il Papu Gomez che anche attraverso le esternazioni sui social ha confermato di essere arrivato al capolinea per quanto riguarda la sua avventura a Bergamo.

DIRETTA JUVENTUS ATALANTA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Atalanta sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

Le probabili formazioni di Juventus Atalanta, sfida che andrà in scena presso l’Allianz Stadium di Torino. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Andrea Pirlo con un 4-4-2: Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Ramsey; Morata, C. Ronaldo. Gli ospiti guidati in panchina da Gian Piero Gasperini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, D. Zapata.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Juventus e Atalanta, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.92, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.70, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.80.



