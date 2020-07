Diretta Juventus Atalanta/ Streaming video DAZN: la Dea sogna lo scudetto? (Serie A)

Juventus Atalanta è in diretta dall’Allianz Stadium e, alle ore 21:45 di sabato 11 luglio, rappresenta il big match nella 32^ giornata della Serie A 2019-2020. Sfida attesissima: i bianconeri non potevano avere avversario peggiore per provare a risalire la corrente, dopo aver vinto le prime quattro gare post-lockdown i campioni d’Italia sono miseramente caduti a San Siro, facendosi rimontare (in un quarto d’ora) da un Milan che avevano messo sotto di due gol e stavano dominando. Maurizio Sarri ha parlato di blackout, ma adesso bisognerà valutare se l’inatteso ko, che avrebbe potuto chiudere il discorso scudetto perché avrebbe mandato la Juventus a +10 sulla Lazio, avrà delle scorie che possano mettere in discussione il primato.

Da questo punto di vista, l’Atalanta sogna in grande: il 2-0 rifilato alla Sampdoria ha rappresentato la nona vittoria consecutiva per la banda di Gian Piero Gasperini, che in questo modo si è portata a 2 soli punti dal secondo posto della Lazio e, dunque, espugnando l’Allianz Stadium sarebbe clamorosamente a -6 dai bianconeri. Il concetto è chiaro: in caso di vittoria, bisognerà inserire gli orobici nella corsa allo scudetto. Intanto però valutiamo in che modo i due allenatori potrebbero sistemare le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni nella diretta di Juventus Atalanta.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Atalanta sarà disponibile sul canale DAZN1, al numero 209 del decoder di Sky: sarà quindi un appuntamento fruibile anche dagli abbonati alla televisione satellitare che non abbiano invece sottoscritto un abbonamento con DAZN. Chi lo avesse fatto invece potrà seguire questa partita di campionato con il tradizionale servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione apposita su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

Maurizio Sarri ritrova De Ligt e Dybala per Juventus Atalanta: mancati parecchio martedì (entrambi erano squalificati), si riprendono le loro posizioni con l’olandese che affiancherà Bonucci in difesa e la Joya che andrà a fare la prima punta stretto tra Bernardeschi (sempre favorito su Douglas Costa) e Cristiano Ronaldo. A completare il pacchetto arretrato saranno verosimilmente Cuadrado e Alex Sandro, perché il brasiliano ha recuperato e la sua spinta sulla corsia mancina è fondamentale per i bianconeri; in porta andrà Szczesny, mentre a centrocampo Sarri dovrebbe mantenere l’assetto con Pjanic in cabina di regia, Bentancur a dargli una mano con l’interdizione e il cresciuto Rabiot sul centrosinistra.

L’Atalanta invece ritrova Palomino, che ha scontato il turno di squalifica: sarà lui a comandare la difesa spedendo in panchina l’ex Caldara, con Rafa Toloi e Djimsiti confermati davanti al portiere Gollini. In mediana torna titolare De Roon, che si posizionerà al fianco di Freuler mentre Pasalic può giocare o al centro del campo o come trequartista, eventualmente scalzando un Ilicic che non è più così intoccabile. Castagne-Hateboer il ballottaggio sulla fascia destra, Gosens certo del posto a sinistra; Papu Gomez sarà chiaramente il raccordo tra centrocampo e attacco, qui agirà Duvan Zapata con un Muriel stratosferico in uscita dalla panchina, e straordinaria arma a disposizione del suo allenatore.

QUOTE E PRONOSTICO

C’è grande equilibrio secondo la Snai in Juventus Atalanta, anche se il pronostico pende dalla parte dei bianconeri: la loro vittoria è identificata dal segno 1 e vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,10 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto, contro il valore di 3,35 volte la puntata messo sul segno 2, per il successo della Dea. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,60 volte quanto giocato con questo bookmaker.



