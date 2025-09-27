Analisi della diretta Juventus Atalanta, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

DIRETTA JUVENTUS ATALANTA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Avvio di gara vivace in questa diretta di Juventus Atalanta, con il punteggio che resta fermo sullo 0-0 ma già diverse emozioni nei primi minuti. Al 14’ la Juventus è andata vicinissima al vantaggio: Adzic ha ricevuto palla appena fuori area e ha provato la conclusione angolata verso il palo basso di destra, trovando però l’ottima risposta di Carnesecchi, reattivo nel distendersi e deviare in angolo.

Probabili formazioni Serie A/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (5^ giornata, 27-28 settembre 2025)

Poco dopo l’Atalanta ha risposto con una giocata di qualità firmata Samardzic, che ha servito con precisione millimetrica Krstovic. L’attaccante ha calciato di prima intenzione da media distanza, sfiorando il palo alla destra del portiere bianconero. Match subito intenso, con entrambe le squadre che cercano di affondare e non rinunciano ad attaccare. (agg. Gianmarco Mannara)

Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 5^ giornata (27-28 settembre 2025)

DIRETTA JUVENTUS ATALANTA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Verso la diretta Juventus Atalanta, i numeri storici ci aiutano a capire la supremazia bianconera, ma pure che negli ultimi anni tutto è diventato molto più incerto. Infatti, nel campionato di Serie A si contano in totale 126 partite, con la Juventus che ha ottenuto ben sessantasei vittorie, a fronte di quarantasei pareggi e appena quattordici successi per l’Atalanta.

Dal campionato 2018-2019, compresa la Coppa Italia, le diciassette partite più recenti ci parlano invece di un perfetto equilibrio con quattro vittorie per parte più ben nove pareggi, con il segno X che è stato quindi il verdetto nettamente più frequente negli ultimi tempi per la diretta Juventus Atalanta. L’anno scorso ci furono un pareggio per 1-1 a Bergamo il 14 gennaio 2025 e soprattutto il clamoroso 0-4 della Dea all’Allianz Stadium il 9 marzo scorso, con i gol di Retegui, De Roon, Zappacosta e Lookman.

Probabili formazioni Cagliari Inter/ Quote: duello in casa Esposito! (Serie A, oggi 27 settembre 2025)

Un precedente che pesa molto, chissà quale sarà invece il verdetto di questa sera… JUVENTUS: Di Gregorio, Gatti, Bremer, Kelly, Kalulu, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso, Adzic, Yildiz, Openda. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Locatelli, Vlahovic, Zhegrova, Kostic, McKennie, Rugani, Joao Mario, David, Cabal. Allenatore: Igor Tudor. ATALANTA: Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Ahanor, Bellanova, de Roon, Pašalić, Zappacosta, Samardžić, Kamaldeen, Krstović. A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Lookman, Éderson, De Ketelaere, Obrić, Brescianini, Bernasconi, Maldini. Allenatore: Ivan Jurić. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Juventus Atalanta streaming video, come seguire la partita

La diretta Juventus Atalanta si giocherà all’Allianz Stadium e come ogni partite del massimo campionato italiano potrà essere seguita tra le mura di casa solo tramite i servizi che Dazn offre per gli abbonati ai piani Standard e Plus, le opzioni sono quelle di sfruttare i canali Dazn1 e Dazn2, raggiungibili solo tramite il decoder di Sky, o lo streaming sul sito o sull’applicazione di Dazn.

Bergamaschi al primo grande scoglio

Per l’impegno in Champions League della settimana successiva di entrambe le formazioni, la diretta Juventus Atalanta si giocherà alle 18.00, nonostante sia uno dei due big match della quinta giornata di Serie A, i bianconeri cercheranno in questa sfida di tornare a vincere dopo il pareggio 1-1 in casa del Verona che si è portato dietro molte polemiche e nel caso dovessero riuscirci potrebbero almeno per un giorno riprendere la testa della classifica lanciando così un importante segnale nei confronti delle avversarie per la vittoria dello scudetto.

Per i bergamaschi invece è l’occasione per continuare la loro striscia di vittorie, chiusa finora dallo 0-3 in casa del Torino, e di partite in campionato senza sconfitte che gli permette di essere attaccata alle posizioni Champions nonostante i grandi dubbi dati dal cambio di tecnico dopo diversi anni, dalle cessioni di giocatori importanti e dalla situazione Lookman che ora sembra essere rientrata.

Juventus Atalanta, probabili formazioni e scelte dei tecnici

Nonostante l’impegno imminente in Europa per entrambe le squadre, la diretta Juventus Atalanta dovrebbe essere affrontata da entrambi i tecnici con i migliori giocatori a loro disposizione e con formazioni che andranno a ricalcare per la maggior parte quelle viste nella scorsa giornata di campionato, Igor Tudor schiererà un 3-4-2-1 con Di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer e Kelly in difesa, Cambiaso, Thuram, Locatelli e Joao Mario a centrocampo, Yildiz e Zhegrova sulla trequarti e David in attacco.

Ivan Juric invece avrà molte più scelte obbligate per il suo 3-4-2-1 che vedrà Carnesecchi come portiere, Kossounou, Hien e Djimsiti come difensori, centrocampisti Zappacosta, de Roon, Pasalic e Zalewski, Samardzic e Sulemana trequartisti e Krstovic unico attaccante.

Juventus Atalanta, quote e possibile risultato finale

Secondo numerosi bookmakers, tra cui bet365, la diretta Juventus Atalanta sarà una partita il cui risultato finale potrebbe essere deciso all’ultimo momento ma che certamente regalerà molte emozioni e occasioni da gol, alla fine a spuntarla dovrebbero essere i bianconeri che infatti sono stati quotati a 1.80. È considerata difficile la vittoria dei bergamaschi fissata a 4.10 ma questa possibilità non è comunque da sottovalutare dopo le ottime vittorie ottenute, infine il pareggio sarà pagato 3.60 ma potrebbe essere un risultato che nessuna delle due squadre sarebbe contente di vedere.