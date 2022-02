Diretta/ Juventus Atalanta streaming video tv: bianconeri lanciati (Primavera)

DIRETTA JUVENTUS ATALANTA PRIMAVERA: GRANDE SFIDA!

Juventus Atalanta, in diretta martedì 15 febbraio 2022 alle ore 19.00 presso lo Juventus Training Center sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato Primavera 1. Bianconeri lanciati dopo l’ultima vittoria casalinga contro la Fiorentina, un 4-0 in cui il dominio della formazione allenata da Bonatti è stato netto, con la squadra che ha mantenuto così il terzo posto in classifica a -3 dal Cagliari secondo, confermando il trend positivo delle ultime settimane con 10 punti ottenuti negli ultimi quattro impegni di campionato.

Sta provando a risalire la china verso la zona play off l’Atalanta, che con l’1-1 casalingo contro l’Inter ha messo in fila il secondo pareggio consecutivo. Bergamaschi ora a una sola lunghezza dal Genoa sesto, anche se la classifica del campionato è molto schiacciata nella sua parte centrale. Nel match d’andata sfida spettacolare vinta dall’Atalanta con il punteggio di 4-2, mentre è terminato con un altrettanto pirotecnico 3-3 l’ultimo precedente tra le due formazioni in casa della Juventus.

DIRETTA JUVENTUS ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Atalanta Primavera sarà visibile in chiaro per tutti su Sportitalia 60, l’emittente che è “casa” del campionato Primavera 1 offrirà inoltre il servizio di diretta streaming video, disponibile tramite l’app di Sportitalia o sul sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Atalanta Primavera, match che andrà in scena allo Juventus Training Center. Per la Juventus, Andrea Bonatti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Bonetti, Turicchia, Iling; Mbangula, Chibozo. Risponderà l’Atalanta allenata da Massimo Brambilla con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Sassi, Del Lungo, Ceresoli, Renault, Sidibe, Oliveri, Panada, De Nipoti, Pagani, Berto, Giovane.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Atalanta Palermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.



