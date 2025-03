Diretta Juventus Atalanta (risultato 0-0): formazioni ufficiali, via!

Che la diretta Juventus Atalanta sia una sorta di chiusura del cerchio per Gian Piero Gasperini? Forse le voci di un addio di Thiago Motta si sono placate con la quinta vittoria consecutiva in campionato, la Juventus tecnicamente è in corsa per lo scudetto ma il finale di stagione sarà determinante, in caso di mancato quarto posto (o anche se dovesse raggiungerlo) l’italo-brasiliano potrebbe terminare in anticipo la sua avventura bianconera. Chi lo sostituirebbe? Uno dei primi nomi è quello di Gasperini, che già in futuro era stato avvicinato da una società con cui ha lavorato per un decennio nelle squadre giovanili: del resto il Gasp ha fatto sapere che non rinnoverà con l’Atalanta, e potrebbe salutare anche con un anno di anticipo.

Ecco che allora il matrimonio si potrebbe fare davvero; qualche dubbio rimane ma le suggestioni sono tante, per lo stesso Gasperini forse sarebbe una soluzione ideale abbracciare il passato ma su di lui è vigile anche la Roma, intanto il suo sogno scudetto può restare aperto con un blitz all’Allianz Stadium ma lo stesso vale assolutamente per Thiago Motta, ecco allora le formazioni ufficiali per la diretta Juventus Atalanta che finalmente sta per cominciare! JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; T. Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; K. Thuram, Locatelli; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Cuadrado, Retegui, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Juventus Atalanta streaming video, dove vedere la partita

Chi non vorrà perdersi lo spettacolo di alta classifica della diretta Juventus Atalanta dovrà andare sui canali Dazn o Dazn1, o da computer in diretta streaming video.

Juventus Atalanta, Gasperini contro Thiago Motta

La diretta Juventus Atalanta andrà in scena all’Allianz Stadium, sarà valida per la ventottesima giornata di Serie A e vedrà la sfida tra due squadre che occupano le prime posizioni di classifica e che stanno lottando per un posto in Champions e soprattutto per la vittoria del campionato, i padroni di casa dopo un brutto inizio di stagione sono riusciti a trovare un po’ di continuità, più nei risultati che nelle prestazioni, tanto da aver raggiunto il quarto posto con 52 punti e poter sognare in grande, nell’ultima partita hanno vinto 2-0 contro l’Hellas Verona.

Gli ospiti invece hanno avuto un cammino in campionato più coerente dall’inizio alla fine anche se nelle ultime gare stanno faticando a portare a casa i 3 punti e a mettere insieme buone prestazioni, sono comunque ben messi in classifica occupando il terzo posto con 55 punti, e si presentano alla sfida dopo un pareggio 0-0 contro il Venezia.

Juventus Atalanta, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Juventus Atalanta delle 20.45 i padroni di casa dovrebbero confermare il 4-2-3-1 con gli undici scelti da Thiago Motta nell’ultima partita con Di Gregorio in porta, Cambiaso e Weah gli esterni bassi con Kalulu e Kelly difensori centrali a completare il reparto, Locatelli e Thuram in mediana, trequarti composta da Yildiz e Nico Gonzalez sulle fasce e McKennie in posizione centrale alle spalle dell’unica punta Kolo Muani.

Gli ospiti invece saranno messi in campo secondo il solito 3-4-2-1 di Gian Piero Gasperini con Carnesecchi tra i pali, Kolasinac, Djimsiti e Posch i tre difensori centrali, Zappacosta e Bellanova gli esterni con Ederson e de Roon a completare il centrocampo, Retegui unica punta supportato da Lookman e De Ketelaere

Juventus Atalanta, quote e possibile risultato finale

La diretta Juventus Atalanta è la gara più interessante di questa giornata e che ci si aspetta possa regalare divertimento e numerosi ribaltamenti di fronte e occasioni da gol, con due squadre che si affrontano che sono ben allenate e che offrono un gioco che si basa su una filosofia offensiva e sul trovare un gol in più degli avversari, difficile quindi provare ad ipotizzare chi potrebbe portarsi a casa la vittoria. Dando uno sguardo a bet365 il risultato più probabile è la vittoria della Juventus con una quota di 2.40, l’esito più difficile è il pareggio quotato 3.25 mentre la vittoria dell’Atalanta è data a 3.00